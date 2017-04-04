（中央社記者邱國強北京4日電）鑑於朝鮮半島西部海域進入漁撈高峰期，南韓海警今天成立「西海五島特別警備團」，以取締中國大陸漁船非法越界捕撈。這個警備團擁有12艘艦艇，且配備機槍、艦炮等重型武器。



韓聯社報導，這12艘艦艇包括9艘警備艦和3艘防彈艇，隸屬特別警備團指揮。而這個警備團的性質就是因應中國大陸漁船非法越界捕撈的綜合治理工作組。



報導指出，黃海靠近朝鮮半島西部的海域，目前進入梭子蟹的春季捕撈高峰期。其中，位在南北韓西部海域交界處、面積達764平方公里的延坪魚場，更於1日起進入梭子蟹的捕撈旺季。



報導說，這一海域的梭子蟹捕獲量，有望較2016年大增1倍。但南韓漁民擔心，非法捕撈的中國大陸漁船勢必聞風而來，使南韓政府決定增派執法火力，加強對非法捕撈的管制力道。



據統計，1月份進入南韓海域非法捕撈的中國大陸漁船有20至30艘。如今進入捕撈旺季，卻激增到200艘。南韓海警預測，4月底至5月初將有更多中國大陸漁船前往非法捕撈。1060404