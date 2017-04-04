聚焦川習會系列報導（中央社記者馮昭台北4日電）美國總統川普（Donald Trump）6日將在美國佛羅里達州與中國大陸國家主席習近平進行2天高峰會談。這是川普上台後兩人首度面對面交手，北韓議題預料將是會談重點。



中國大陸幾乎是國際上公認唯一支持北韓的國家，美國則多次要求中國大陸約束北韓這個「小兄弟」。



然而，北韓在過去一年進行了多次核試驗和飛彈試驗，平壤還宣稱正處在為洲際彈道飛彈試驗做準備的「最後階段」。



今年2月甚至發生北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞機場被暗殺，轟動國際。外界多認為行刺者與北韓當局脫不了關係。



朝鮮半島緊張局勢升高，近日卻多次有外媒評論認為，北韓一連串脫序事件顯示，習近平似乎失去了對金正恩的影響力。



北韓議題其實由來已久，這些年，究竟在吵什麼？



一、六方會談停擺



六方會談是由北韓、南韓、中國大陸、美國、俄羅斯與日本6國共同參與的協商會議，目的在解決北韓核試問題。會談始於2003年8月27日，至2007年9月30日為止，共舉行過六輪會談。2009年北韓宣布退出後，會談懸宕至今。



●美方態度：根據俄羅斯衛星通訊社中文網的報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）表示，「不會再去做這件事（指六方會談），我們要做的都已經做完了」。意指美國並不打算重返六方會談。



她並呼籲其他國家，特別是中國大陸與俄羅斯能加快步伐，「讓我們知道他們一樣擔憂北韓問題」。



●中方態度：美不重返六方會談，大陸外交部發言人華春瑩2017年3月17日在例行記者會上回答媒體提問時表示，朝鮮半島就在「中國的家門口」，會有任何人覺得「中方對半島局勢的關心比美方少嗎？」



華春瑩說，身為朝鮮半島近鄰，中國大陸會比任何一個國家都更有理由擔心朝鮮半島局勢，也更有理由為維護朝鮮半島和平穩定發揮建設性作用。



她表示，由於受各種因素影響，六方會談處於實質停滯狀態。但中國大陸始終認為，六方會談是解決半島問題的有效平台。



二、聯合國制裁



●制裁內容：



（一）經過多次協商，在中國大陸與美國就制裁北韓取得共識後，美向安理會遞交嚴厲制裁案，交由15個理事國討論審理。聯合國安全理事會於2016年3月2日無異議通過新決議案，加大力道制裁北韓核試爆。



根據新制裁，所有進出北韓的貨物均需接受檢查；北韓派駐敘利亞、伊朗和越南的貿易代表，列入聯合國制裁北韓16位個人黑名單中；包括負責發射火箭的國家宇宙開發局（NADA）等12個北韓機構也列入制裁名單。



這份制裁決議被外界視為聯合國20多年來最嚴厲的一次，主要在切斷北韓發展核武計畫所需籌措的資金及技術等資源管道。



（二）美國草擬讓聯合國對北韓煤礦出口設定上限的一項議案。聯合國安全理事會於2016年11月30日通過第2321號決議，繼續強烈譴責北韓持續進行的一系列核試驗，特別是2016年9月9日進行的更大規模的核試驗；決議加大對北韓的煤炭出口和官員在外銀行所設帳號的限制；決議重申呼籲恢復六方會談。



安理會第2321號決議明確規定，自2017年1月1日起，北韓每年向聯合國所有會員國出口煤炭的總金額不得超過4億87萬18美元或總量不超過750萬公噸（以其中低者為準）。



●後續效應：



（一）安理會2321號決議通過後，北韓副外長2016年12月2日在平壤召集各國外交官，表示北韓慎重看待聯合國這項舉措，也表達反對此制裁。



北韓表示，聯合國為壓制其核子計畫而祭出新一波全面性制裁註定失敗，北韓將採取強硬反抗手段回應。



（二）在北韓試射了一枚中程彈道飛彈後，大陸商務部和海關總署於2016年12月23日發布2016年第81號公告，表明為執行聯合國安全理事會第2321號決議，自2016年12月24日起，一律禁止自北韓進口煤炭。



大陸媒體則報導，在進口禁令正式宣布前幾天，來自北韓價值100萬美元的一船煤炭已經被留在溫州港。



（三）北韓中央通訊社（KCNA）報導，北韓於2017年2月12日發射地對地中遠程戰略彈道飛彈，北韓最高領導人金正恩親臨現場指導發射。



北韓中央通訊社還撰文炮轟北京。文章雖然沒有點明中國大陸，但是提到了一個「鄰國」經常說「自己是朝鮮（北韓）的友好國家」。北韓中央通訊社說，「這個國家，自以為是個大國，卻隨美國的調門起舞」。



文章直接提到進口禁令，說中國大陸已經「採取了非人道步驟，諸如阻止全部的外貿」，這有助於北韓的敵人「搞垮朝鮮的社會制度」。



（四）金正恩的同父異母兄長金正男於馬來西亞當地時間2017年2月13日在吉隆坡被刺身亡。



（五）大陸商務部和海關總署2017年2月18日再發布2017年第12號公告指出，為執行安理會第2321號決議，根據大陸對外貿易法和商務部、海關總署2016年第81號公告，2017年度暫停進口北韓原產煤炭，包括海關已接受申報但尚未辦理放行手續的煤炭。



上述公告的生效期為2017年2月19日，有效期至2017年12月31日止。



多家外媒分析，北韓外匯收入據說有4成左右來自煤炭出口到中國大陸，這項決定在金正男遇害後提出，可能是中國大陸「對暗殺事件的反應」。



（六）日本共同社報導，北韓副外長李吉成2017年2月28日抵達北京，將與中國大陸舉行會談。這是去年6月以來，北韓首次派出如此高層級官員訪陸。



三、川普上台後，中美為北韓議題相互指責



金正恩屢次試爆核彈、試射彈道飛彈，北京當局雖然加大外交與經貿制裁的力度，但仍然顧忌重重。北韓則似乎有恃無恐，金正恩日前甚至下令刺殺長期受中國大陸庇護的兄長金正男，擺出抗衡北京的倨傲姿態。



美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）3月展開首訪亞洲行程，中美雙方為此多次交鋒。



●美方說法：



（一）提勒森首訪亞洲行程，2017年3月16日抵達第一站東京後表示，20年來阻止北韓核子企圖的努力沒有成效，必須祭出新舉措。



（二）在提勒森抵達北京前夕，川普2017年3月17日在推特（Twitter）上推文說，「北韓的行為非常惡劣，多年來一直在玩弄美國」，並接著寫道「中國卻沒幫什麼忙」。



（三）就在「川習會」前夕，川普於2017年4月2日接受英國「金融時報」獨家專訪時說，「川習會」上肯定會談北韓問題。



他認為，中國大陸對北韓有很大影響力，中國大陸可以決定在北韓問題上是否幫忙，「中國如果決定出手協助，對中國也是好事；反之，中國若不幫忙，對誰都不利。」



川普還說，但若中國在北韓問題上不幫忙，美國完全可以自己處理。



●中方說法：王毅與到提勒森於2017年3月18日共同會見記者。王毅在回答記者提問時表示，在朝鮮半島核問題上，中方始終堅持無核化目標，以維護國際核不擴散；始終堅持通過對話談判解決問題，以維護半島及地區和平穩定。



王毅表示，「朝（北韓）核問題的本質是朝美雙方的矛盾，中國作為半島近鄰和負責任國家，多年來為推動問題解決傾注了巨大心血和努力」。



他說，解決半島核問題的進程發展至今，最重要的經驗就是「只有同步對等解決各方合理關切，才能推動談判取得真正進展」。最重要的原則就是不管出現什麼情況，都必須堅持以和平外交手段解決問題。



王毅表示，「目前出現的狀況，恰恰是會談進程中斷、政治外交對話無法進行而造成的」。1060404