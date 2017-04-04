聚焦川習會系列報導（中央社記者高照芬台北4日電）美國總統川普上任後，毫無懸念地揮筆簽署行政命令退出跨太平洋夥伴協定（TPP），全球關注他下一步如何處理龐大的美中貿易逆差。預料「川習會」上，中美經貿議題將是熱點。



川普（Donald Trump）6日與7日將在佛羅里達的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部接待中國大陸國家主席習近平。川普日前在推特上發文，鑑於「大量的貿易赤字」和「減少的工作崗位」，與大陸領導人的會面「將會非常艱難」。



川普在競選期間也不假詞色批評中國大陸採取不公平貿易，指責中國大陸透過對美巨額貿易順差，讓美國流失數以百萬計的工作。並指美國貿易赤字是中國大陸操縱貨幣、對出口商給予補貼，及為中國大陸本土投資者謀求優勢的做法所導致。



不論是競選時，還是上任後，川普多次提及中美貿易失衡，以下是雙方的爭議點以及對台灣的影響：



一、美中貿易逆差：



據美國商務部最新公布報告，2016年美國全年貿易赤字增加0.4%至5023億美元，創2012年來新高。



美國對中貿易赤字自2015年達3672億美元、創史上新高後，2016年實際上微幅減少5.5%至3470億美元。然而即使去年有所改善，美國對中國大陸逆差仍居所有國家之冠。



●美方態度：美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）誓言加強執行反傾銷措施，以187件鋼鐵製品待決案件為例，約一半是卯上中國大陸。



另外，美國揚言對中國大陸祭出「邊境調整稅」減少貿易逆差。



●中方態度：中國大陸外交部副部長鄭澤光說，中國不刻意追求貿易順差。中美貿易失衡主要是全球產業布局、國際分工，以及中美經濟結構不同、發展階段不同所引起。



中國大陸商務部長鍾山在3月初召開的第12屆全國人民代表大會第5次會議的記者會中指出，任何保護主義都是不符合中美兩國的利益。



中國人民銀行（大陸央行）行長周小川在博鰲論壇上指出，「雖然還不清楚邊境稅是什麼樣的，但任何關稅安排都應該是對貿易的支持，而不是阻礙」。



二、人民幣匯率：



川普2月23日接受路透專訪，指中國大陸是操縱匯率的「總冠軍」，藉貨幣操縱獲取不公平貿易優勢。還說他雖然沒有如競選時承諾上任首日就把中國大陸列為匯率操縱國，卻沒有在認定北京操縱人民幣匯率上有所退縮。



●美方態度：對於中國大陸操縱匯率，對出口商給予補貼，爭取出口產品優勢，美國揚言施以報復措施。



●中方態度：中國大陸外交部發言人耿爽2月間在例行記會中指出，中方無意用人民幣貶值獲得出口優勢，希望「有關方面」客觀、正確看待人民幣匯率問題。



大陸官媒環球時報在社評中指，川普可能看到中國大陸對美國出口貿易順差大，很多中國貨在美國賣得比美國貨便宜不少，就覺得人民幣「被人為壓低了」。這顯然屬於「想像經濟學」。



三、美中若發生貿易戰，台灣如何自處？



川普競選時揚言，當選後將對中國大陸輸入的商品課懲罰性關稅，一旦他兌現競選支票，台灣恐將受波及。



據高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）分析，倘若川普的貿易障礙削減美國進口10%，或2400億美元，以經濟規模來看，台灣受到的打擊將比大陸還大。



高盛表示，在這種情況下，台灣名目國內生產毛額（GDP）將縮減至少0.4%，並強調這個數字沒納入可能的貿易報復等其他因素。



●中央銀行總裁彭淮南3月初在立法院答詢時表示，「中美兩隻大象打架時，我們要小心不要被踩到」。若美國採取貿易保護政策，台灣確實會收到很大衝擊。



他日前也在行政院會中提台灣經濟解藥。為維持台灣的經濟動能，宜擴大內需，在既有的財政空間下，推動「前瞻基礎建設」，可創造就業，也提高生產力，促經濟成長，改善居住條件，提高生活水準。



前經建會副主委、中央大學教授單驥說，面對美國可能對大陸商品課懲罰性關稅，台灣如坐針氈。1060404