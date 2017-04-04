港房價瘋狂 市區12.27坪叫價4千萬中央社 (2017-04-04 13:47)
（中央社記者張謙香港4日電）香港房價近年屢創新高，近日在維多利亞海港旁的一個437平方英尺（12.28坪）住房，公開售價高達港幣千萬元。
綜合本地報章今天的報導，這個住房位於北角興建中的住宅大樓「維港頌」之內，「維港頌」面對維多利亞海港，位置很好。
「維港頌」預定於2019年落成，發展商昨天開價預售，當中437平方英尺住房的售價為港幣1030萬元（新台幣4012萬元），令社會譁然。
據報導，「維港頌」共有378個住房，首期推出76個，每平方英尺的價格約由2萬元至4萬元不等。
過去幾年，港府不斷採取措施打壓房價，去年底更提高印花稅（即購房繳稅）至交易額的15%，只有首次購房的香港永久性居民才獲豁免。
但房價還是不斷創新高。
對於房價如此失控，候任行政長官林鄭月娥日前也表示關注，認為打壓措施沒有成效。
文匯報今天發表社論，指政府的打壓措施無阻樓價上漲，房價已與市民的負擔能力脫節，政府應該推出更多市民可負擔的資助房屋，幫助港人解決居住問題。
明報發表社評指出，房價上升，反映出政府的措施未能達到遏抑房價的效果，且存在漏洞。1060404
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