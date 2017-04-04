聚焦川習會系列報導（中央社記者蔡素蓉台北4日電）美韓在南韓部署薩德反飛彈系統，以因應北韓核武威脅，中國大陸認為此舉破壞區域戰略平衡，大陸民眾怒氣衝天，抵制韓貨、韓流。以下整理中美韓之間的說法與爭議。



Q1：薩德是什麼？



A1：薩德的英文全稱「Terminal High Altitude Area Defense（THAAD）」，又譯為終端高空防衛系統。薩德是美國全球飛彈防禦計畫的一部分，是陸基高空遠程反飛彈系統。



薩德系統由攔截彈、車載式發射系統、地面雷達、戰鬥管理與指揮、控制、通訊、情報等系統組成。



薩德採直接撞擊方式摧毀目標，主要攔截射程3500公里的彈道飛彈，最大攔截高度150公里、最大攔截距離300公里，防禦半徑200公里左右。



薩德俗稱「千里眼」的X波段雷達探測半徑達2000公里，等於可以探測到北韓、中國大陸東北的大部分、俄羅斯的遠東部分地區的飛彈發射動態。



Q2：美國作法與盤算？



A2：北韓近年來數度進行核子試爆，並宣稱已成功進行核彈頭爆炸試驗，使戰略彈道飛彈有能力搭載核彈頭。美國五角大廈2016年7月計劃在南韓部署薩德，以加強美日韓同盟現有飛彈防禦能力，因應北韓威脅。



美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）曾公開表示，美方支持盟友（南韓）的防衛，因而部署薩德。美國對北韓採取的戰略耐心政策已結束，若北韓武器項目威脅南韓或美軍，「軍事對抗選項」也在考慮當中。



Q3：中國大陸為什麼這麼生氣？



A3：一旦部署薩德，中國大陸整個華北、華東、渤海、黃海、東海區域的彈道飛彈發射都將受到美國監控。而且，薩德雷達系統將透過收集大陸核彈頭的重要數據破壞大陸的核威懾，大陸可能失去核報復能力。



國立政治大學外交學系主任劉德海曾撰文分析，薩德部署問題並非只是兩韓關係與南韓安全，而是涉及美中兩大超強在此地區權力均衡的弈局。



他說，薩德部署在連接中國大陸與海洋的朝鮮半島的南韓東南部慶尚北道，在戰略上，意味著海權國家向中國大陸和俄羅斯這兩個陸權國的挑戰。此舉是韓美兩國安保利益和中俄兩國戰略利益的巨大衝突。



Q4：中國大陸如何抵制？



A4：樂天集團2月28日與南韓軍方就部署薩德簽署易地協議後，遭到陸民抵制。至3月20日為止，樂天集團在陸擁有的99家大型商場，67家遭到勒令暫停營業，另外20家主動關閉，意味超過90%樂天在陸商場停業。



不只是南韓企業在大陸受到民眾抵制，連陸客都抵制南韓旅遊。南韓熱門旅遊點的多家飯店3月初就開始收到中國大陸旅行團及散客退訂要求。



大陸官方從未承認有抵制南韓企業的「禁韓令」措施，商務部說法相當有玄機，歡迎南韓企業到大陸投資，「但必須依法合規」。大陸國家旅遊局3月發布「赴韓國旅遊提示」，提醒民眾「慎重選擇」旅遊目的地。



大陸娛樂圈2016年下半年已傳出「限韓令」，當時網傳大陸官方下令封殺南韓藝人在中國大陸演出和代言，並暗地指示網站將最新南韓綜藝節目下架。



中共中央委員會機關報人民日報旗下的海外版微信公眾號「俠客島」2月底曾刊文恐嚇說，「如果薩德真的部署南韓，中韓關係將面臨『準斷交』的可能性。」



A5：南韓怎麼因應中國大陸抵制潮？



Q5：南韓國會3月30日召開全體會議，通過決議，呼籲中國大陸政府停止反制薩德的措施。南韓國會在決議中就北京當局對南韓企業做出停業處分、下達禁售南韓旅遊產品等作法表示憂慮和遺憾，呼籲陸方立即停止反薩德措施，並保護境內南韓公民的安全。



南韓產業通商資源部長官周亨煥3月17日則向世界貿易組織（WTO）服務貿易理事會提出，中國大陸在旅遊、流通領域針對薩德入韓實施的反制措施，可能違反WTO規定。



南韓經濟副總理兼企劃財政部長官柳一鎬3月24日在對外經濟部長會議上表示，南韓正研究中國大陸的反薩德措施是否違反國際規則，若確實違規，南韓將秉持原則依法因應。1060404