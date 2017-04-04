聚焦川習會系列報導（中央社記者繆宗翰台北4日電）美中長期就南海自由航行權爭論不休。美方1979年提出「航行自由」計畫，當其他國家對航行自由有越權主張或限制時，美國國防部將派遣艦機，展示美國不接受相關國家主張或限制。



美國近年依此原則，多次派遣軍艦巡航南海。



北京屢次表示南海航行自由沒有任何問題，南海基本情勢比世界其他地區穩定。還曾暗批美國執行的航行自由行動（FONOP）是「橫行自由」，力阻美國介入南海事務。



以下是近年美中在南海的重大軍事行動，或雙方在南海爆發的海事糾紛。



－2015年10月27日，美國派拉森號（USS Lassen）驅逐艦駛入中國大陸在南海擴建的渚碧礁（Subi Reef）12海里海域，巡航任務持續數小時，範圍也涵蓋美濟礁（Mischief Reef）。



當時，中國大陸外交部發言人陸慷表示，拉森號「未經允許，非法進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域」，中國大陸「依法實施監視、跟蹤和警告」，並表達「強烈不滿和堅決反對」。



－2016年1月30日，美軍柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur）驅逐艦駛經西沙群島中由中國大陸控制的中建島（Triton Island）12海里範圍。



當時，中國大陸外交部發言人華春瑩表示，「美軍艦違反相關中國法律，擅自進入中國領海，中方依法對其採取了監視、喊話等相關措施。」當年2月，中共便在永興島（Woody Island）部署紅旗9地對空飛彈系統的發射器與控制雷達。



－2016年4月14日，時任美國國防部長卡特（Ashton Carter）證實美國與菲律賓同年3月開始在南海聯合巡航，美方並在聯合軍演過程中，出動史丹尼斯號（USS John C. Stennis）航空母艦赴南海巡航。



陸慷當時對此表示，美菲上述行動「激化地區矛盾，引發地區緊張」，「恰恰證明了誰才是南海軍事化的真正推手」。



－2016年5月8日，中共南海艦隊艦艇駛入南沙群島，在南沙各島礁及附近海域巡航，並帶領守礁部隊演練實戰攻防。



－2016年5月10日，美軍勞倫斯號（USS William P. Lawrence）驅逐艦駛入南海執行航行自由任務，進入中國大陸控制的永暑礁（Fiery Cross Reef）12海里內。



共軍當時出動殲11戰鬥機、運8預警機升空赴相關海域巡邏，並派飛彈驅逐艦、巡防艦對美軍艦識別查證、警告驅離。



－2016年7月5日，共軍在海南島與西沙群島間的南海海域進行實彈演習，轄下南海、東海、北海3大艦隊齊聚展開攻防對抗演練。時間持續至同月12日南海仲裁結果公布前一天，期間禁止其他船隻進入相關海域。



－2016年7月12日，設於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）就菲律賓對中國大陸提出的南海仲裁案做出裁決，否決中國大陸的「九段線」主張。中國大陸外交部隨後發出聲明指裁決「是無效的，沒有拘束力，中國不接受、不承認」。



－2016年7月19日，共軍宣布在南海舉行3天軍事演習。其中，中共南海艦隊航空兵部隊參與，並出動數十架次新型戰機，實彈射擊海上與岸灘目標。



－2016年7月22日，南海仲裁案結果公布1個多星期後，美軍柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur）驅逐艦抵達菲律賓馬尼拉展開例行訪問。



－2016年8月23日，美國海軍率領東南亞海上聯合軍演在新加坡舉行，涉及海域包括南海。



－2016年9月12日，中俄在南海地區舉行8天的「海上聯合－2016」軍演，這次演習是共軍首度以南海艦隊兵力為主參加。過程中，中俄參演艦艇從事聯合搜救、聯合防空、聯合反潛、聯合立體奪控島礁等12個科目演練。



－2016年10月21日，美軍狄卡特號（USS Decatur）驅逐艦在南海執行航行自由任務，駛經西沙群島中建島鄰近海域。



中國大陸外交部隨即發表聲明譴責。中國大陸國防部則批評美方此舉是「唯恐天下不亂」。



當時，中共南海艦隊驅逐艦長沙號和多艘艦艇也在南海進行實彈射擊訓練。



－2016年12月15日，共軍在南海扣押美軍水下無人機（UUV）。美國國防部隨後要求陸方儘速歸還，並強調相關設備與所蒐集資料並非機密。



中國大陸國防部則表示經過核查，決定將UUV「通過適當方式移交美方」，並於同月20日歸還。



－2017年1月1日，中共海軍航空母艦遼寧號在南海進行艦載機起降訓練。美軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群則在同月5日從加州聖地牙哥出發，前往西太平洋海域。



－2017年2月12日，中共南海艦隊在南海海域進行遠海訓練編隊聯合防空作戰演練。美軍卡爾文森號航空母艦打擊群於同月18日在南海展開定期巡航。1060404