聚焦川習會系列報導（中央社記者江今葉台北4日電）數十年來，南海主權爭議懸而未決，隨著中國大陸不斷填海造地、擴建軍事設施，各聲索國不願讓步，加上美國主張航行自由，南海局勢一觸即發。



南海領域爭議包括南沙群島、西沙群島和中沙群島主權糾紛，北部灣海上邊界問題，以及其他區域爭議。多年來，儘管各個聲索國分別主張不同島礁主權，但大致仍相安無事。



但由於近年來海洋探測發現南海可能蘊藏豐富天然氣，加上領海航運通道、戰略地位考量，周邊國家對南海的聲索日益升高。美國與日本等域外國家的加入，也讓南海情勢更形複雜。



以下為南海爭議重點整理：



●南海主權聲索國



中華民國、中國大陸、馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊。



●爭議領域



南沙群島、西沙群島、中沙群島主權糾紛，北部灣海上邊界，以及其他區域爭議。



●解決平台



1.南海共同行為準則宣言（DOC）



包括東南亞國家協會與中國大陸在內共11國，於2002年11月4日在柬埔寨金邊簽署南海共同行為準則宣言。



宣言主張以聯合國憲章、聯合國海洋法公約、東南亞友好合作條約、和平共處五項原則等國際相關規章為基本準則，尊重並承認在國際法原則所規定的南海航行及飛越自由，和平解決領土和管轄權爭議，不在現無人居住的島礁採取居住行動。



中華民國立場：未參與協商，拒絕承認該宣言。



2.海牙常設仲裁法院



菲律賓於2013年向荷蘭海牙常設仲裁法院提出仲裁，指稱中國大陸基於九段線主張在南海的島礁開發行為違反聯合國海洋法。



仲裁法院在2016年7月12日判決，支持菲律賓多數訴求，認為依據聯合國海洋法公約規章，中國大陸不享有基於九段線的歷史性權利，並要求中國大陸必須立即停止在南海的活動。



中華民國總統府發布聲明表示，中華民國非聯合國海洋法締約國，不接受這項仲裁結果，這項仲裁對中華民國不具法律約束力。



中國大陸也拒絕接受仲裁結果。



●各國在爭議領域實際控制島礁



中華民國主要控制區域為太平島沿海。前總統陳水扁與馬英九都曾在任內親訪太平島。



中國大陸控制島礁包括黃岩島、永興島、琛航島、北島、渚碧礁、南薰礁、永暑礁、華陽礁、赤瓜礁、東門礁、美濟礁，以及安達礁。



傳中國大陸在永興島、渚碧礁、南薰礁、永暑礁、華陽礁、赤瓜礁與東門礁設置地對空飛彈與近程武器系統。



馬來西亞控制彈丸礁等。



越南控制南威島、南子島、景洪島等。



菲律賓控制中業島、北子島等。



●十一段線與九段線



十一段線（又稱U型線），是中華民國內政部在1947年出版的「南海諸島位置圖」中提出。



按照順時針方向，十一段線包括巴士海峽－北呂宋海槽－馬尼拉海溝－南沙與菲律賓之間－南沙海槽－南沙與馬來西亞之間（曾母暗沙南面）－南沙與印尼納土納群島之間－南沙與越南之間－西沙與越南之間－北部灣－東京灣。



九段線是中國大陸為與越共交好，中國大陸在1953年時，由當時的中國大陸總理周恩來主動移除十一段線最後兩段，亦即東京灣與北部灣兩段線後，成為九段線。1060404