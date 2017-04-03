聖彼堡地鐵2起爆炸 已知10死20傷中央廣播電台 (2017-04-03 20:44)
聖彼得堡兩處地鐵站今天(3日)發生爆炸，已知10人死亡，20人受傷
聖彼得堡緊急事務部門發言人表示，聖彼得堡的2處地鐵車站今天(3日)分別有1節車廂發生爆炸，造成10人死亡。
另有報導指出，目前已經關閉了7個地鐵站。
國際傳真社引述消息人士報導，今天的2起爆炸中，最少有1起涉及1枚裝滿碎片的裝置。
消息人士說，除了已知10人死亡以外，另有20人受傷。
目前不清楚爆炸發生的原因。
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