段宜康批普悠瑪號 台鐵：設計無問題中央社 (2017-04-03 20:26)
（中央社記者蘇龍麒、汪淑芬台北3日電）民進黨立委段宜康今天表示，台鐵的普悠瑪號最大問題，不是比太魯閣號貴，而在於根本是假的「傾斜式列車」。台鐵則澄清，普悠瑪列車上路已3年，設計無問題。
段宜康中午在臉書上發文指出，台鐵本來招標普悠瑪號公告的規格，過彎時的橫向加速度容許值，和太魯閣號一樣，都是0.3公尺/每秒平方，後來住友商社會長岡素之和時任總統的馬英九在總統府見了面，招標規格就降為0.8公尺/每秒平方，住友和日本車輛就靠這個修改過的規格得標，賺得暴利。
他說，「0.3和0.8的差別是什麼？」段宜康表示，同一個乘客，乘坐普悠瑪在同一個轉彎處，列車傾斜裝置吸收離心力的能力，讓乘客的身體得承受的離心力，是乘坐太魯閣號的將近3倍，「真實的狀況，是我們用買傾斜式列車的錢，去買了一般的電聯車；然後還得應付大家所期待的傾斜式列車車速，那時的交通部長叫毛治國。」
段宜康說，原本花了新台幣百億以上採購17列「仿傾斜式」列車，後來又買了2列，所以現在共有19列普悠瑪，只不過台鐵知道自己幹了什麼好事，被罵到心虛，後來加購的2列普悠瑪號，特別又花錢添置了油壓減震器。
台鐵澄清，太魯閣號與普悠瑪號是不同的設計型式，各有傾斜標準，普悠瑪號在設計上並無問題，也不會影響行車舒適性。
台鐵為改善北迴線彎道過多，先後引進兩款傾斜式列車，利用車輛自然傾斜克服離心力，但又必減速，先引進的太魯閣號共64輛，後來引進的普悠瑪號共172輛。1060403
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