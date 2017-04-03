連戰月退不得逾18萬 柯：天哪我都沒有中央社 (2017-04-03 20:10)
（中央社記者梁珮綺台北3日電）考試院銓敘部提出政務人員退職撫卹條例修正草案，若通過立法，前副總統連戰未來月退職金將不得超過18萬元。台北市長柯文哲聽聞，直呼「天哪，我每天做得要死，都沒有18萬。」
所得替代率最低降至50%，18%在6年後歸零，依政務人員退職酬勞金給予條例辦退職的副總統，每個月不超過卸任副總統禮遇金金額18萬元，外界也將這項條文視為「連戰條款」。
柯文哲今晚替新北投車站揭牌，受訪時，聽聞連戰月退職金將從47萬元縮水為18萬元，直呼「我每天做得要死，一個月都沒有18萬。」、「還有18萬喔，天哪，我都沒有18萬。」1060403
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