新北投車站揭牌 柯文哲直呼好感動中央社 (2017-04-03 19:34)
（中央社記者梁珮綺台北3日電）百歲建築新北投車站回娘家，台北市長柯文哲今晚揭牌，門牌號碼為七星街1號。對於文資團體認為用料縮水、像樣品屋，柯文哲說，「不會啦，做工很細」，直呼好感動。
新北投車站建於民國5年，民國77年因鐵路淡北線改為捷運而面臨拆除命運，由當時「台灣民俗村」負責人施金山以1元買下，運至彰化異地重組，民間、政府為讓新北投車站「回娘家」，多次奔走。
不過，新北投車站在拆解、重組、遷回過程中，政府與民間團體經歷多次磨合，包括遷回原址（現為大馬路）或離原址50公尺的七星公園內，討論多次，最終決議落腳七星公園，柯文哲今晚揭牌。
柯文哲受訪時表示，北投區是北市公民團體運作最好的地方，認為新北投車站在百歲時歸鄉，要謝謝很多北投當地的人；至於文資團體批評其用料不足、像樣品屋，柯文哲說，「這拆過2次，一次拆到彰化重組、搬回來又再拆一遍，整理後只變70%，一定要加新的木料進去，不然車站就要縮水了。」
柯文哲強調，新北投車站很漂亮，「我覺得好感動，做工很細，這很好了，什麼樣品屋？」他也表示，本來新北投車站要遷回原址，但府內演練好幾遍，「交通局拚死反對，交通無法解決啊。」1060403
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