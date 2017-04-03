桃園1工人遭土石掩埋 命危送醫（2）中央社 (2017-04-03 19:30)
桃園市蘆竹區3日下午發生1起工安意外，1名男性工人不慎遭土石掩埋，警消獲報趕往救援，男子被救出時已無生命跡象，緊急送往醫院救治。（桃園市政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年4月3日
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