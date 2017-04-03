拚觀光 總統臉書籲「標籤你的外國朋友」中央廣播電台 (2017-04-03 17:32)
陸客來台人數減少，為吸引更多觀光客來台灣，蔡英文總統今天(3日)在臉書上貼出觀光局針對菲律賓的國際宣傳影片，並強調台灣越來越好玩，歡迎更多國際友人來台灣玩。她也利用註記的功能強調「標籤你的外國朋友」、「來台灣找你玩」。
總統指出，許多國人利用這幾天連假，到台灣各地的旅遊景點踏青觀光。觀光是我國最重視的產業之一，這一年多來台灣的觀光產業的樣態也逐漸不一樣，大家會發現在西門町的量販店，出現了很多韓國遊客來採購牙膏和奶茶；在捷運上也看到許多的穆斯林旅客按圖索驥找尋穆斯林餐廳；許多旅遊景點比以往出現更多的東南亞旅客拿著自拍棒在拍照；更有許多的港澳背包客穿梭在我們的巷弄間，尋找文青打卡點。
總統說，她相信，提供更多豐富多元的旅遊樣態，是讓世界走進台灣最好的方法。現在有許多年輕的國外旅客，他們是透過Instagram的熱門打卡點找尋他們感興趣的景點與美食餐廳。以台灣的數位實力，一定更能滿足社群時代的旅遊生活。當然，我國也致力提昇台灣的旅遊服務品質，更多語系的導遊人才，可以服務來自更多國家的旅客，尤其我國的新南向政策，配合東南亞國家免簽證的推動，未來會有更多來自東南亞的旅客來台觀光。蔡英文強調，她知道很多來自東南亞的新住民，因為有語言上的優勢，也有更多機會投入導遊、服務業的發展。
她也指出，去年來台旅客創下歷史新高的1,069 萬人次，其中東南亞旅客大幅成長。今年1月，新南向18國來台的觀光人次，也是過去4年同月成長幅度最高。
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