針對英國前政治領袖將直布羅陀的未來與福克蘭群島相比擬的論調，西班牙外長達提斯(Alfonso Dastis)今天(3日)表示震驚。

英國保守黨前黨魁霍華德(Michael Howard)2日表示，英國首相梅伊(Theresa May)已經做好準備，不惜發動戰爭來捍衛直布羅陀這塊海外領土，就如同前首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)35年前為了福克蘭群島主權與阿根廷開戰一般。

達提斯表示，馬德里當局對這種論調感到震驚。

達提斯指出，對於英國這種以冷漠出名的國家，竟發出這種論調，令西班牙政府有點震驚。

達提斯說，在這個問題上，英國傳統的冷漠主義因為該出現卻未出現，更引人注意。

梅伊在2日致電直布羅陀首席部長皮卡杜(Fabian Picardo)時，紓解皮卡杜的憂慮，重申英國「會維持堅定承諾」支持直布羅陀、當地人民和經濟。梅伊堅稱，她絕對不會讓直布羅陀悄悄脫離英國控制。

英國外相強生(Boris Johnson)也在今天強調，在脫歐談判中，直布羅陀是非賣品。

強生表示，倫敦的立場「非常、非常清楚」，直布羅陀的主權現在不變，未來也不會改變。

直布羅陀是英國的海外小領地，卻位在西班牙南端，自西班牙在1713年把它割讓給英國後一直希望收回，這也成為兩國300年來的主權爭議所在。