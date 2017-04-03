圖為中國駐日使館武官徐新華大校在開幕式上致辭。 尹法根 攝

中新網東京4月3日電 (記者 尹法根)為紀念中日邦交正常化45周年，第四屆草根情中日乒乓球友誼賽2日在東京多摩市體育館舉行。

中國駐日使館武官徐新華大校、日本乒乓球協會名譽顧問森武、前東京乒乓球協會副會長長谷川治雄和400餘名中日乒乓球愛好者們參與友誼賽。

圖為開幕式上中日小選手宣誓儀式。 尹法根 攝

華裔「乒乓神童」張智和應邀為比賽開球，奧運冠軍韋晴光現場為中日乒乓球愛好者們作球藝示範和戰術指導。

徐新華在開幕式上致辭表示，乒乓球是中日兩國人民喜愛的體育項目，乒乓交流在兩國邦交正常化過程中發揮了特殊作用。「乒乓外交」已成為中日友好交流史上的美談，其展示的信念和勇氣值得我們永遠銘記。今年正值中日邦交正常化45周年，希望通過這次中日乒乓球愛好者同台比賽和交流，能夠增進兩國人民的相互理解，推動中日關係的改善和發展。

圖為華裔「乒乓神童」張智和應邀與「中日乒乓歷史見證人」森武為比賽開球。 尹法根 攝

該賽事組委會執委李雋介紹，本次友誼賽受到廣泛歡迎，除了在日華人報名踴躍，中國廈門乒協還特意派隊參賽。參賽選手年齡最大的80多歲，最小的只有5歲，特別是青少年選手比以前明顯增多，這次佔比達三分之一以上，證明現在乒乓球運動深受年輕一代的喜愛。我們作為乒乓球的專業選手來說，覺得能把專業水準的乒乓球讓更多的人喜歡，讓更多的業餘愛好者們參與這種大型的民間交流賽事，都是挺有意義的事情，希望有更多的同仁參與到我們的團隊里來，共同將這項活動繼續進行下去。

據悉，首屆草根情中日乒乓球友誼賽於2004年在日本橫濱舉行。(完 )