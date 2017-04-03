肯亞長跑女將 連破4項世界紀錄北京新浪網 (2017-04-03 08:29)
一口氣狂破四項世界紀錄！肯亞長跑女將喬塞琳·傑普科西蓋在當地時間4月1日進行的布拉格半程馬拉松賽上創造奇迹：她連續打破了女子10公里、15公里、20公里和半馬四項世界紀錄，這其中的10公里世界紀錄單指路跑紀錄，和田徑場內的1萬米不同。
分段來看，傑普科西蓋以30分04秒，打破英國選手拉德克里夫保持的30分21秒的路跑十公里世界紀錄，這個成績相當驚人，即便放到女子場內一萬米成績單里，也能排到歷史第十位，何況賽場內女子一萬米，選手也只需要跑一萬米，而傑普科西蓋只是半馬途中的一萬米。
此外她以45分37秒打破隊友基普拉加特保持的46分14秒的15公里世界紀錄；以1小時1分25秒打破隊友基普奇爾奇爾保持的20公里世界紀錄，最終她以1小時4分52秒打破基普奇爾奇爾1小時5分06秒的半馬世界紀錄，人類女性選手第一次進入半馬1小時05分之內！以16年半馬世錦賽男子組成績來計，傑普科西蓋可以排名第38位。 新體
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