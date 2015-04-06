中新社北京4月3日電 (記者 王曦)2017年斯諾克中國公開賽2日晚結束決賽爭奪。現世界第一塞爾比10：8艱難擊敗「金左手」馬克·威廉姆斯，第二次贏得中國公開賽冠軍，同時也是他職業生涯第11個排名賽冠軍。這個冠軍確保了塞爾比本賽季末世界第一的排名。

「如果自己發揮得好就有信心能贏得冠軍。」如賽前所說，此役面對曾三度拿下中國公開賽冠軍的威廉姆斯，狀態更為出色的塞爾比憑藉耐心的防守，沒有讓北京又一次成為威廉姆斯的「福地」。這場長達近10個小時的比賽中，兩人從開局就展開拉鋸戰，局分一度僵持到8平。關鍵時刻，塞爾比利用威廉姆斯的進攻失誤，連下兩局贏得勝利。中新社發 熊然 攝" src="http://image1.chinanews.com.cn/cnsupload/big/2015/04-06/4-426/a88866450f4141658017dc70da57eff3.jpg" title="資料圖 塞爾比在比賽中。中新社發 熊然 攝" />資料圖 塞爾比在比賽中。中新社發 熊然 攝

對於勝利的關鍵，塞爾比坦言：「我沒有任何戰術，只是讓自己打得更積極。」在他看來，自己和威廉姆斯在場上都力爭抓住每個機會，實力處於伯仲之間，「但我更加重視防守，防守是最好的辦法。」塞爾比說，這場勝利讓自己對接下來的世錦賽更有信心，「總之我會全力以赴。」對於世界第一的排名，他坦言，自己力爭守住這個寶座，「當然如果丟掉，我會力爭重新奪回來，這會成為激發我不斷努力的動力。」

威廉姆斯說，雖然輸掉比賽，但並不意味後面就不能取得好的成績，「其實我很享受比賽的每一刻，尤其是和世界第一塞爾比對決，這種感覺令人興奮。」

對於威廉姆斯來說，這場失利「損失」頗大，這意味著這位老將世界第十六的排名將無法保住，他將在即將開始的世錦賽上從資格賽打起。(完)