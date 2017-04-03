（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）南韓統一部發言人李德行今天在記者會上表示，若北韓申請參加2018年平昌冬季奧運會，南韓將根據相關規定和程序予以批准。



南韓2018年將在平昌主辦冬季奧運會，李德行表示，聯合國有關對北韓制裁決議並未包括限制北韓參加國際體育賽事。因此，若北韓申請參加在南韓舉行的體育比賽，南韓將根據相關規定和程序予以批准。



南韓「聯合新聞通訊社」指出，李德行表示，北韓若願參加平昌冬奧，應先獲得奧運參賽資格。依照平昌冬奧組委會安排的日程，北韓須最晚於明年年初提交參賽選手名單。不過，北韓目前還有充足的時間做準備。



南韓江原道道知事（省長）崔文洵2日表示，與北韓女子冰上曲棍球代表隊一同訪問南韓的北韓體育省高官透露，北韓有意申請參加平昌冬奧。1060403