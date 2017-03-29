▲勞動部長林美珠出席社福衛環委員會。（圖／記者陳明安攝，2017.3.29）

勞動部決定自4月起取消勞檢安衛獎勵金，引起外界議論，認為政府既然要推動一例一休，就更應該鼓勵民眾監督勞動環境。對此，勞動部回應表示，雖然停止核發檢舉獎勵金，但是仍受理民眾檢舉管道，而且勞檢員將優先檢查高風險危害行業和工地，有效運用檢查人力。

勞動部自2015年設立安衛檢舉獎勵金，並從每件300元，調漲至每件500元，在適用對象擴大和獎金激勵下，去年檢舉案件數達到6500多件，一年內暴增10倍，其中有7成檢舉案件經過檢查後，都確實屬於違規案件。

不過，勞動部自4月起，取消安衛獎勵金，引起外界議論，認為一例一休上路後，需要政府更嚴格進行檢查，也需要民眾檢舉，取消獎金將降低民眾檢舉意願。

對於相關質疑，勞動部3日回應表示，雖然停止核發檢舉獎勵金，但是受理民眾檢舉管道部分仍暢通，未來民眾如有發現各類工作場所安全衛生不良情形，仍可提出檢舉，各勞動檢查機構除繼續採風險分級檢查策略查辦外，並增加積極輔導機制，以協助事業單位提升安全衛生防災管理。

勞動部強調，取消檢舉獎金是為了有效運用檢查人力，避免排擠，採風險分級策略，將檢查人力及檢查重心優先致力於高風險危害行業及工地，並以強化都會地區具危險性臨時作業(如廣告招牌裝設)之即時輔導為主軸，善用政府與民間的專業人力，協同積極防災。

另外，外界質疑勞檢人力不足的問題，勞動部表示，目前已研擬「落實保障勞工權益檢查人力提升計畫」，規畫增加全國勞動檢查員人數至1000人，已陳報行政院核定中。