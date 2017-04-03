「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」高應大展出大成報 (2017-04-03 17:15)
此次展出依創作年代分三部分，都是面對生活自然的體會，以水墨創作，分別為對生活的呈現、表現、逍遙三部份：
第一部分為生活的呈現，題材多樣，描寫生活感受，作品經由多次寫生後，加入了個人主觀的思考模式，在思想表現上，充份的表現出〝真〞性情，這些作品看似簡單，但卻是對物象作一深刻描寫、思考，不斷的修正，並且嘗試使物象能承載多重的情感，如何用最少的空間造型去繪畫符號語彙，進而得以承載更多的情感，代表作品如愛喝可樂的女兒等等及游於翼一系列的作品。游於翼系列作品，描寫與妻子兒女相處的生活感受，主觀的給人物加上了翅膀，以天使情懷表達日常生活的觀察與體會。
第二部分是對生活的表現，代表系列作品為｢吃夠夠-慾望的現象｣，主要是對社會上人的貪念而不滿，進而思考轉入研究人的慾念。作品圖像以混雜的慾望團塊、章魚八支爪、人類的舌頭……等等，希望表現一種衝動、場景、循環鏈、思想的混搭感覺，通過“直覺”體驗和把握到生命存在的“綿延”，去表現“生命衝動”的本能的交錯、交纏、綿延不絕等等的意象，用一種擬態與混搭去構成畫面。
第三部分為水墨消遙安頓，繪畫以自然性情為主，如「拜石圖」丶「白雲歌」丶「關山月」等等作品，將筆墨安頓在畫中，也安頓在自己本身上，自然而為，體會泛若不繫之舟，野渡無人舟自橫，回歸本心，以山水畫及書法題材為主，安於內在，水墨逍遙。
張忠明表示，在藝術的世界中，他選擇了水墨繪畫去談心情丶說故事，是因為水墨確實可愛，它可濃可淡，可一筆寫就，可層層疊染，並且文化底藴深厚，這樣的媒材載體，讓人癡迷，如果我們願意花時間、全身投入，敞開心懷去研究它，久了就會有深刻的體會。
高應大通識中心主任陳育民表示，張忠明教授的作品不論是創作工法、筆觸、色塊、線條、色彩搭配上，確有其獨樹一格之處，以水墨宣紙為基礎，透過造型色彩的變化，創造許多想像空間，讓觀者如乘想像之翼，感受每一個作品轉瞬的千變萬化。高應大學生雖以工程科系為多，但愈來愈多同學願意走出實驗室，欣賞藝術之美，透過美學創作欣賞，進而啟發想像力和創意，讓生活更豐富多元。
「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」將從3月31日至4月20日於高應大建工校區藝文中心展出，歡迎愛好書法、水墨創作的民眾踴躍前往欣賞。
圖說1:「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」高應大展出，張忠明教授(中)和貴賓合照。
圖說2:高應大通識中心主任楊素華代表致贈感謝狀。
圖說3:張忠明教授介紹作品創作理念與表現手法。
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