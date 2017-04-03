【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄應用科技大學通識教育中心3月31日(週五)下午2時在建工校區藝文中心舉行「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」。本檔展覽將展出國立高雄餐旅大學通識中心張忠明教授的匠心之作。張教授專心水墨創新三十多年，作品先後被國內各大美術館價購典藏。此次展出是對生活及自然不同時期的看法，透過精到的筆墨工夫，以呈現丶表現及內心安頓的觀念分三部份一起展出。作品每時期面貌均不同，充分的體人生感悟及自然體驗，是一次值得大家仔細品味的水墨藝術，配合水墨書畫禪意的主題，開幕當天張忠明吟唱詩詞、邱崇慧（張夫人）彈琴、也邀請蔡世鴻吉他彈奏，現場氣氛和樂，頗具詩意。此次展出依創作年代分三部分，都是面對生活自然的體會，以水墨創作，分別為對生活的呈現、表現、逍遙三部份：第一部分為生活的呈現，題材多樣，描寫生活感受，作品經由多次寫生後，加入了個人主觀的思考模式，在思想表現上，充份的表現出〝真〞性情，這些作品看似簡單，但卻是對物象作一深刻描寫、思考，不斷的修正，並且嘗試使物象能承載多重的情感，如何用最少的空間造型去繪畫符號語彙，進而得以承載更多的情感，代表作品如愛喝可樂的女兒等等及游於翼一系列的作品。游於翼系列作品，描寫與妻子兒女相處的生活感受，主觀的給人物加上了翅膀，以天使情懷表達日常生活的觀察與體會。第二部分是對生活的表現，代表系列作品為｢吃夠夠-慾望的現象｣，主要是對社會上人的貪念而不滿，進而思考轉入研究人的慾念。作品圖像以混雜的慾望團塊、章魚八支爪、人類的舌頭……等等，希望表現一種衝動、場景、循環鏈、思想的混搭感覺，通過“直覺”體驗和把握到生命存在的“綿延”，去表現“生命衝動”的本能的交錯、交纏、綿延不絕等等的意象，用一種擬態與混搭去構成畫面。第三部分為水墨消遙安頓，繪畫以自然性情為主，如「拜石圖」丶「白雲歌」丶「關山月」等等作品，將筆墨安頓在畫中，也安頓在自己本身上，自然而為，體會泛若不繫之舟，野渡無人舟自橫，回歸本心，以山水畫及書法題材為主，安於內在，水墨逍遙。張忠明表示，在藝術的世界中，他選擇了水墨繪畫去談心情丶說故事，是因為水墨確實可愛，它可濃可淡，可一筆寫就，可層層疊染，並且文化底藴深厚，這樣的媒材載體，讓人癡迷，如果我們願意花時間、全身投入，敞開心懷去研究它，久了就會有深刻的體會。高應大通識中心主任陳育民表示，張忠明教授的作品不論是創作工法、筆觸、色塊、線條、色彩搭配上，確有其獨樹一格之處，以水墨宣紙為基礎，透過造型色彩的變化，創造許多想像空間，讓觀者如乘想像之翼，感受每一個作品轉瞬的千變萬化。高應大學生雖以工程科系為多，但愈來愈多同學願意走出實驗室，欣賞藝術之美，透過美學創作欣賞，進而啟發想像力和創意，讓生活更豐富多元。「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」將從3月31日至4月20日於高應大建工校區藝文中心展出，歡迎愛好書法、水墨創作的民眾踴躍前往欣賞。圖說1:「水墨逍遙－張忠明水墨書畫創作展」高應大展出，張忠明教授(中)和貴賓合照。圖說2:高應大通識中心主任楊素華代表致贈感謝狀。圖說3:張忠明教授介紹作品創作理念與表現手法。