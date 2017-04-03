羅素-亨利在休斯頓高爾夫俱樂部的最後一天打出了65桿，贏得了休士頓公開賽的冠軍，也獲得了本周美國大師賽的最後一張門票。

至此，2017年美國大師賽參賽陣容已經確定。【完整參賽名單】 詳細分析和全名單如下：

將會有94位球員在本周的奧古斯塔國家高爾夫俱樂部開球，比去年的89人多出5人。奧古斯塔主席比利-佩恩認為，要想讓球員和觀眾都能獲得最佳的比賽體驗，參賽球員人數應該控制在100人以內。

「來到奧古斯塔但不參賽的前冠軍」共有14人，最新加入這個名單的，是上周宣布不參賽的老虎-伍茲。

是的，我們再也無法在第一洞發球台上見到阿諾-帕爾默的身影了。

美國球員佔據了接近一半的陣容（42人），英格蘭球員有11人，位居國家/地區勢力榜次席。

亞洲勢力嚴重萎縮。今年，僅有6位亞洲球員能夠出現在奧古斯塔，韓國和日本各佔三人；泰國、印度等亞洲高爾夫「次強國」均無人蔘賽。印度一哥阿尼班-拉西里在本周的世界排名為77位；老將通差-賈第在去年最後一周屈尊參加亞巡發展賽，正是為了搏進世界前五十——但最終未能如願。

韓國球員王情訓將第一次來到奧古斯塔參賽。一直關注我們的球迷，對這個名字應該很熟悉。這位最開始被叫做「J.H.王」的球員，正是從2014年的美巡中國賽上起步，一步步走向國際舞台的。他以大比分優勢贏得了美巡中國賽的第一站比賽。

中國球員的奧古斯塔參賽次數，至今仍停留在「4」。2004年和2008年，張連偉、梁文沖分別收到奧古斯塔的邀請，成為前兩位參加美國大師賽的中國球員。兩人都屬於「特別邀請」類別——張連偉在前一年成為歐巡賽歷史上的第一位中國冠軍，梁文沖則在2007年成為亞巡賽歷史上第一位來自中國的獎金王。

包括今年在內，奧古斯塔已經連續四年未發出此類別的邀請。

另兩位參賽的中國球員——關天朗（2013）和金誠（2016），均是以亞太業餘錦標賽冠軍的身份來到奧古斯塔。關天朗在當年的比賽中晉級，不僅成為迄今為止唯一一位晉級大師賽決賽輪的中國球員，也成為大師賽歷史上最年輕（14歲5個月又18天）的晉級者。

（文章來源：美巡賽官方微博.）

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