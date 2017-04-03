鳥會公布遊隼繁殖地 盼民眾一同守護中央社 (2017-04-03 18:12)
（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）長期秘密調查珍稀鳥類的基隆鳥會，近期卻公布遊隼在東北角龍洞攀岩場巢區繁殖畫面，鳥會理事長沈錦豐說，如果不公開畫面，擔心民眾跨越欄杆墜崖，或少數人會盜捕幼鳥。
沈錦豐表示，對於珍稀鳥種繁殖地點，基隆鳥會向來守口如瓶，去年由於不知情的攀岩民眾遭繁殖親鳥攻擊，讓編號21號的龍洞巢區曝光，消息公開後立刻吸引大批鳥迷湧入，一開始秩序良好，直到巢區受到空拍機騷擾上了媒體版面。
沈錦豐說，今年龍洞這對遊隼已確認開始孵蛋，如果繁殖成功，預計雛鳥時間會在4月中旬前孵出，這難得的畫面，屆時吸引大量民眾湧入附近涼亭。
沈錦豐指出，盜捕遊隼幼鳥及想要跨越欄杆接近巢位的人並不多，但他們消息相對靈通，如果鳥會不公開地點，這些人可能會冒險捕捉幼鳥，也可能跨越欄杆，冒險獵取畫面，恐有失足跌落懸崖危險。
他表示，很高興東北角風景區管理處及新北市動保處迅速做出決定，在不驚擾遊隼前提下，訂出禁制行為及範圍，讓所有觀察活動在禁制區外安靜地進行，民眾同時也能成為遊隼的保護者，作為官方後盾。
他說，民眾在適當的導覽下，可透過高倍數望遠鏡觀察到世界少見一級保育類遊隼的繁殖過程，除能宣揚遊隼保育外，也有促進觀光旅遊效益，相關單位能順勢推動環境教育，達成多贏局面。
東北角風管處等單位最近在觀景平台立上告示牌，提醒民眾2至6月禁止攀岩、跨越欄杆、使用空拍機，或以任何形式驚擾，違者依野生動物保育法第18條，可處1年以下有期徒刑，拘役或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。1060403
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