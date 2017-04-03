（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）為活化宜蘭行口、展現原民文化及多元的職人技藝，宜蘭縣政府將在8日與15日於宜蘭行口舉辦「原民文創市集」，參展有原住民的生產的咖啡、日曬米與手工藝品，歡迎前往參觀。



宜蘭縣政府說，古色古香的宜蘭行口是從前鐵路局的舊倉庫，是處具古樸色彩的歷史建築。為了活化宜蘭行口、展現原民文化及多元的職人技藝，8日與15日兩天下午1時至9時，將在當地與達拉愛（Talagay）協會舉辦「原民文創市集」。



達拉愛（Talagay）一詞，源於原住民泰雅族語，有驚呼驚嘆之意。對泰雅族人而言，Talagay代表人與人間友善的互動與交流，充滿趣味、驚奇及無限的正能量傳遞。



此外，這次參展市集主要包含簍卡（LOKAH）創意企業社、達漾咖啡、人間樂水日曬米及哈茉工作室。



縣政府表示，簍卡（LOKAH）有「加油、鼓勵」之意，希望透過LOKAH的文創品牌，將泰雅族招呼語蘊含的溫暖力量傳遞出去。達漾咖啡來自宜蘭縣大同鄉的棲蘭山區，原是咖啡門外漢的劉一信夫婦，經過閱讀大量專業書籍、自我摸索，現在終於成為咖啡達人，咖啡苗存活率超過90%，目前是大同鄉列為重點輔導的農特產品。



人間樂水日曬米利用「日曬熟成」法取代一般有機米的機器烘焙，避免營養流失。在部落族人努力下，它終於在民國104年取得有機米轉型期的認證。



哈茉工作室主要由熱愛手做的泰雅婦女成立，集合族人的手工藝品，融合傳統元素。1060403