日期:4月3日消息。隨著羅素-亨利在休士頓公開賽上逆襲奪冠，2017年美國大師賽的參賽陣容也最終確定。將有94名球員在奧古斯塔迎來年度第一場大滿貫賽的洗禮，比去年多出5人。

以下為2017年美國大師賽參賽球手一覽（球員名字後面的括弧中數字為獲得資格的類別來源）：

類別1：美國大師賽歷屆冠軍

安吉爾-卡布雷拉 Angel Cabrera 阿根廷

弗雷德-卡波斯 Fred Couples 美國

特雷弗-伊梅爾曼 Trevor Immelman 南非

扎克-約翰遜 Zach Johnson （3，17）美國

伯納德-蘭格 Bernhard Langer 德國

桑迪-萊爾 Sandy Lyle 蘇格蘭

菲爾-米克爾森 Phil Mickelson （13，16，17）美國

拉里-麥茲 Larry Mize 美國

何塞-奧拉扎寶 José María Olazábal 西班牙

馬克-歐米拉 Mark O』Meara 美國

肖爾-舒瓦澤爾 Charl Schwartzel （16，17）南非

亞當-斯科特 Adam Scott （16，17）澳大利亞

維傑-辛格 Vijay Singh 斐濟

喬丹-斯皮思 Jordan Spieth （2， 11， 15， 16，17）美國

巴巴-沃森 Bubba Watson （16，17）美國

邁克-維爾 Mike Weir 加拿大

丹尼-威利特 Danny Willett （11，17）英格蘭

伊安-伍思南 Ian Woosnam 威爾士

類別2：最近五年美國公開賽冠軍

達斯汀-約翰遜 Dustin Johnson （11，12，15，16，17）美國

馬丁-凱梅爾 Martin Kaymer（5）德國

賈斯汀-羅斯 Justin Rose（11，17，20）英格蘭

韋伯-辛普森 Webb Simpson 美國

類別3： 最近五年英國公開賽冠軍

厄尼-埃爾斯 Ernie Els 南非

羅里-麥克羅伊 Rory Mcilroy （4，11，15，16，17）北愛爾蘭

亨利克-斯滕森 Henrik Stenson（13，17）瑞典

類別4： 最近五年PGA錦標賽冠軍

簡森-戴伊 Jason Day（5，11，14, 16，17）澳大利亞

簡森-杜夫納 Jason Dufner（16）美國

傑米-沃克爾 Jimmy Walker（14，16，17）美國

類別5： 最近3年球員錦標賽冠軍

瑞奇-福勒 Rickie Fowler（17）美國

類別6：2016里約奧運會冠軍

（賈斯汀-羅斯，已通過類別2入圍)

類別7： 美國業餘錦標賽前兩名

布拉德-達爾克 Brad Dalke（業餘）美國

科蒂斯-拉克 Curtis Luck（業餘，9）澳大利亞

類別8： 英國業餘錦標賽冠軍

斯科特-格雷戈里 Scott Gregory（業餘）英格蘭

類別9： 亞太業餘錦標賽冠軍

(科蒂斯-拉克，已通過類別6入圍)

類別10： 美國常青業餘錦標賽冠軍

斯圖爾特-哈格斯塔德 Stewart Hagestad（業餘）美國

類別11： 拉美業餘錦標賽冠軍

托托-迦納 Toto Gana（業餘）智利

類別12：2016年美國大師賽排名前十二位（含並列）

丹尼爾-伯格爾 Daniel Berger（16，17，18，19）美國

保羅-卡西 Paul Casey（17，18，19）英格蘭

馬修-菲茨帕特里克 Matthew Fitzpatrick（18，19）英格蘭

J.B.霍爾姆斯 J.B.Holmes（14，17，18，19）美國

索倫-克爾森 S？ren Kjeldsen（18）丹麥

松山英樹 Hideki Marsuyama（15，16，17，18，19）日本

布蘭德-斯內德克爾 Brandt Snedeker（17，18，19）美國

李-維斯特伍德 Lee Westwood（18）英格蘭

類別13：2016年美國公開賽排名前四位（含並列）

吉姆-福瑞克 Jim Furyk（18）美國

肖恩-勞瑞 Shane Lowry（18）愛爾蘭

斯科特-皮爾西 Scott Piercy（18，19）美國

類別14：2016年英國公開賽排名前四位（含並列）

史蒂夫-史翠克 Steve Stricker 美國

類別15：2015年PGA錦標賽排名前四位（含並列）

布蘭德-格雷斯 Branden Grace（15，16，18，19）南非

布魯克斯-科普卡 Brooks Koepka（18，19）美國

丹尼爾-薩姆爾海斯 Daniel Summerhays 美國

類別16： 2016年-2017年美國大師賽期間美巡賽（擁有完全聯邦快遞杯積分）冠軍：

塞爾吉奧-加西亞 Sergio García（18.19）西班牙

亞當-哈德文 Adam Hadwin（19）加拿大

詹姆斯-韓 James Hahn 美國

羅素-亨利 Russell Henley 美國

查利-霍夫曼 Charley Holffman 美國

麥肯茲-休斯 Mackenzie Hughes 加拿大

比利-赫爾利三世 Billy Hurley III 美國

金時沅 Kim Si-woo（17）韓國

羅塞爾-諾克斯 Russell Knox（17，18，19）蘇格蘭

馬克-利什曼 Marc Leishman（19）澳大利亞

威廉-麥格爾特 William McGirt（17，18）美國

賴安-摩爾 Ryan Moore（17，18，19）美國

羅德-帕姆林 Rod Pampling 澳大利亞

帕特-佩雷茲 Pat Perez 美國

瓊-拉姆 Jon Rahm（19）西班牙

帕特里克-瑞德 Patrick Reed（17，18，19）美國

布蘭登-斯蒂爾 Brendan Steele 美國

布萊恩-斯圖爾德 Brian Stuard 美國

哈德森-斯沃福德 Hudson Swafford 美國

賈斯汀-托馬斯 Justin Thomas（17，18，19）美國

喬納森-維加斯 Jhonattan Vegas（17）委內瑞拉

類別17：2016年巡迴錦標賽入圍者

羅伯托-卡斯特羅 Roberto Castro 美國

凱文-查培爾 Kevin Chappell（18，19）美國

埃米利亞諾-格里洛 Emiliano Grillo（18，19）阿根廷

凱文-基斯納 Kevin Kisner（19）美國

馬特-庫查爾 Matt Kuchar（18，19）美國

羅相昱 Kevin Na（18）美國

西恩-奧海爾 Sean O'Hair 美國

加里-伍德蘭德 Gary Woodland（18，19）美國

類別18：2016年終世界排名前五十位

安秉勛 An Byeong-hu 韓國

拉法-卡布雷拉-貝略 Rafael Cabrea-Bello（19）西班牙

比爾-哈斯 Bill Haas（19）美國

泰瑞爾-哈頓 Tyrrell Harron（19）英格蘭

池田勇太 Yuta Ikeda（19）日本

弗蘭西斯科-莫里納利 Francesco Molinari（19）義大利

亞歷山大-諾倫 Alexander Norén（19）瑞典

路易-烏修仁 Louis Oosthuizen（19）南非

托馬斯-彼特斯 Thomas Pieters（19）比利時

安迪-蘇利文 Andy Sullivan 英格蘭

本德-維斯伯格 Bernd Wiesberger（19）奧地利

克里斯-伍德 Chirs Woods 英格蘭

類別19：2017年3月27日世界排名前50位

羅斯-費舍爾 Ross Fisher 英格蘭

托米-弗利特伍德 Tommy Fleetwood 英格蘭

谷原秀人 Hideto Tanihara 日本

王情訓 Wang Jeung-hun 韓國

類別20：大師賽邀請球員

無

（新高）