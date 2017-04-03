2017美國大師賽參賽名單 94人出戰奧古斯塔北京新浪網 (2017-04-03 18:03)
日期:4月3日消息。隨著羅素-亨利在休士頓公開賽上逆襲奪冠，2017年美國大師賽的參賽陣容也最終確定。將有94名球員在奧古斯塔迎來年度第一場大滿貫賽的洗禮，比去年多出5人。
以下為2017年美國大師賽參賽球手一覽（球員名字後面的括弧中數字為獲得資格的類別來源）：
類別1：美國大師賽歷屆冠軍
安吉爾-卡布雷拉 Angel Cabrera 阿根廷
弗雷德-卡波斯 Fred Couples 美國
特雷弗-伊梅爾曼 Trevor Immelman 南非
扎克-約翰遜 Zach Johnson （3，17）美國
伯納德-蘭格 Bernhard Langer 德國
桑迪-萊爾 Sandy Lyle 蘇格蘭
菲爾-米克爾森 Phil Mickelson （13，16，17）美國
拉里-麥茲 Larry Mize 美國
何塞-奧拉扎寶 José María Olazábal 西班牙
馬克-歐米拉 Mark O』Meara 美國
肖爾-舒瓦澤爾 Charl Schwartzel （16，17）南非
亞當-斯科特 Adam Scott （16，17）澳大利亞
維傑-辛格 Vijay Singh 斐濟
喬丹-斯皮思 Jordan Spieth （2， 11， 15， 16，17）美國
巴巴-沃森 Bubba Watson （16，17）美國
邁克-維爾 Mike Weir 加拿大
丹尼-威利特 Danny Willett （11，17）英格蘭
伊安-伍思南 Ian Woosnam 威爾士
類別2：最近五年美國公開賽冠軍
達斯汀-約翰遜 Dustin Johnson （11，12，15，16，17）美國
馬丁-凱梅爾 Martin Kaymer（5）德國
賈斯汀-羅斯 Justin Rose（11，17，20）英格蘭
韋伯-辛普森 Webb Simpson 美國
類別3： 最近五年英國公開賽冠軍
厄尼-埃爾斯 Ernie Els 南非
羅里-麥克羅伊 Rory Mcilroy （4，11，15，16，17）北愛爾蘭
亨利克-斯滕森 Henrik Stenson（13，17）瑞典
類別4： 最近五年PGA錦標賽冠軍
簡森-戴伊 Jason Day（5，11，14, 16，17）澳大利亞
簡森-杜夫納 Jason Dufner（16）美國
傑米-沃克爾 Jimmy Walker（14，16，17）美國
類別5： 最近3年球員錦標賽冠軍
瑞奇-福勒 Rickie Fowler（17）美國
類別6：2016里約奧運會冠軍
（賈斯汀-羅斯，已通過類別2入圍)
類別7： 美國業餘錦標賽前兩名
布拉德-達爾克 Brad Dalke（業餘）美國
科蒂斯-拉克 Curtis Luck（業餘，9）澳大利亞
類別8： 英國業餘錦標賽冠軍
斯科特-格雷戈里 Scott Gregory（業餘）英格蘭
類別9： 亞太業餘錦標賽冠軍
(科蒂斯-拉克，已通過類別6入圍)
類別10： 美國常青業餘錦標賽冠軍
斯圖爾特-哈格斯塔德 Stewart Hagestad（業餘）美國
類別11： 拉美業餘錦標賽冠軍
托托-迦納 Toto Gana（業餘）智利
類別12：2016年美國大師賽排名前十二位（含並列）
丹尼爾-伯格爾 Daniel Berger（16，17，18，19）美國
保羅-卡西 Paul Casey（17，18，19）英格蘭
馬修-菲茨帕特里克 Matthew Fitzpatrick（18，19）英格蘭
J.B.霍爾姆斯 J.B.Holmes（14，17，18，19）美國
索倫-克爾森 S？ren Kjeldsen（18）丹麥
松山英樹 Hideki Marsuyama（15，16，17，18，19）日本
布蘭德-斯內德克爾 Brandt Snedeker（17，18，19）美國
李-維斯特伍德 Lee Westwood（18）英格蘭
類別13：2016年美國公開賽排名前四位（含並列）
吉姆-福瑞克 Jim Furyk（18）美國
肖恩-勞瑞 Shane Lowry（18）愛爾蘭
斯科特-皮爾西 Scott Piercy（18，19）美國
類別14：2016年英國公開賽排名前四位（含並列）
史蒂夫-史翠克 Steve Stricker 美國
類別15：2015年PGA錦標賽排名前四位（含並列）
布蘭德-格雷斯 Branden Grace（15，16，18，19）南非
布魯克斯-科普卡 Brooks Koepka（18，19）美國
丹尼爾-薩姆爾海斯 Daniel Summerhays 美國
類別16： 2016年-2017年美國大師賽期間美巡賽（擁有完全聯邦快遞杯積分）冠軍：
塞爾吉奧-加西亞 Sergio García（18.19）西班牙
亞當-哈德文 Adam Hadwin（19）加拿大
詹姆斯-韓 James Hahn 美國
羅素-亨利 Russell Henley 美國
查利-霍夫曼 Charley Holffman 美國
麥肯茲-休斯 Mackenzie Hughes 加拿大
比利-赫爾利三世 Billy Hurley III 美國
金時沅 Kim Si-woo（17）韓國
羅塞爾-諾克斯 Russell Knox（17，18，19）蘇格蘭
馬克-利什曼 Marc Leishman（19）澳大利亞
威廉-麥格爾特 William McGirt（17，18）美國
賴安-摩爾 Ryan Moore（17，18，19）美國
羅德-帕姆林 Rod Pampling 澳大利亞
帕特-佩雷茲 Pat Perez 美國
瓊-拉姆 Jon Rahm（19）西班牙
帕特里克-瑞德 Patrick Reed（17，18，19）美國
布蘭登-斯蒂爾 Brendan Steele 美國
布萊恩-斯圖爾德 Brian Stuard 美國
哈德森-斯沃福德 Hudson Swafford 美國
賈斯汀-托馬斯 Justin Thomas（17，18，19）美國
喬納森-維加斯 Jhonattan Vegas（17）委內瑞拉
類別17：2016年巡迴錦標賽入圍者
羅伯托-卡斯特羅 Roberto Castro 美國
凱文-查培爾 Kevin Chappell（18，19）美國
埃米利亞諾-格里洛 Emiliano Grillo（18，19）阿根廷
凱文-基斯納 Kevin Kisner（19）美國
馬特-庫查爾 Matt Kuchar（18，19）美國
羅相昱 Kevin Na（18）美國
西恩-奧海爾 Sean O'Hair 美國
加里-伍德蘭德 Gary Woodland（18，19）美國
類別18：2016年終世界排名前五十位
安秉勛 An Byeong-hu 韓國
拉法-卡布雷拉-貝略 Rafael Cabrea-Bello（19）西班牙
比爾-哈斯 Bill Haas（19）美國
泰瑞爾-哈頓 Tyrrell Harron（19）英格蘭
池田勇太 Yuta Ikeda（19）日本
弗蘭西斯科-莫里納利 Francesco Molinari（19）義大利
亞歷山大-諾倫 Alexander Norén（19）瑞典
路易-烏修仁 Louis Oosthuizen（19）南非
托馬斯-彼特斯 Thomas Pieters（19）比利時
安迪-蘇利文 Andy Sullivan 英格蘭
本德-維斯伯格 Bernd Wiesberger（19）奧地利
克里斯-伍德 Chirs Woods 英格蘭
類別19：2017年3月27日世界排名前50位
羅斯-費舍爾 Ross Fisher 英格蘭
托米-弗利特伍德 Tommy Fleetwood 英格蘭
谷原秀人 Hideto Tanihara 日本
王情訓 Wang Jeung-hun 韓國
類別20：大師賽邀請球員
無
（新高）
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