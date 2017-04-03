（中央社台北3日電）中國大陸陝西省西安市秦嶺野生動物園圍牆外有村民搭梯幫遊客翻牆入園，一次收費人民幣60元（約新台幣270元），較門票便宜40元。事後遊客向媒體爆料，剛下去就聽見獅子吼聲，十分後悔。



大陸華商報今天報導，為逃130元的門票，浙江寧波一名男子日前翻牆進猛獸區被老虎撕咬身亡，如今翻牆入動物園的戲碼也在秦嶺野生動物園上演。



一名王姓遊客指出，他和朋友一行四人3月份去西安秦嶺野生動物園遊玩時，剛進入景區就被一中年婦女攔住，說可以將幾個人帶進園，價格比售票點賣的票便宜些，當時他們就答應了。



他說，當時稀里糊塗聽了這些人的話，掏了60元，就有人用麵包車（廂型車）將他們拉到幾公里外的另一處動物園邊的牆角下，一行四人順著竹梯子爬上牆，再從牆裡面的另一個木梯爬下來入了園。



沒想到一下到園裡，就聽到獅子吼叫的聲音，現在想想都怕！



更讓他們後悔的是，沒有票，園區內有很多地方無法觀看。如今回想起來，不僅不安全，也非常後悔。1060403