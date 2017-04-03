福建惠安一名張姓漁民昨天出海，撈出一個大海螺，準備當午飯吃，卻在裡面發現一顆大珍珠。



四十八歲的張姓漁民在近海下網，撈到一個一點五公斤重的海螺。中午切開海螺準備大快朵頤，在螺肉中發現了一顆直徑兩公分的黃色圓珍珠，重十五點六克。



老張說，這個海螺是餐桌上常見的螺，叫椰子螺。不過，這是他第一次看到這種螺裡有珍珠。



「泉州師範學院」海洋與食品學院教授黃周英說，一般天然珍珠形狀比較不規則，圓潤的天然珍珠比較少見。



他說，椰子螺學名叫瓜螺，螺裡的珠叫龍珠，也可以叫美樂珠。



(圖片取自網路)



