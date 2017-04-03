很多人有這樣的體會，生活中我們越是缺少什麼，越是覺得它特別重要，而我們的大腦更是時刻提醒自己密切關注那一份缺失，從而忽略了其它的事。飢餓的人，整天想著如何找到食物；缺錢的人，會想方設法去掙錢或省錢；買不起住房的人， 會覺得有房才會有一切。

從心理學及行為經濟學來看，資源稀缺是一個陷阱。一旦落入這個陷阱，人們受到的影響常常超出了物質的範疇。

文 | 鍾布

本文摘編自微信公眾號「大家」（ID：ipress），不代表瞭望智庫觀點。

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貧困降低判斷力

研究發現，長期貧窮、孤獨或疲勞，對思維方式的改變非常類似，它們可以直接導致分析和判斷力下降。這個現象不只是出現在低收入及教育程度較低的人群，高學歷、高智商的人也不能倖免。後者可能不缺錢，但疲勞和孤獨也能降低他們的認知和判斷力。

我們先來看一個真實的案例。

來自底特律的班蒂原本在餐飲業工作。她和丈夫已經有了一個孩子，日子不算寬裕，但也還算不錯。六年前的一天，班蒂遇到的一件小事徹底改變了她的人生。

那天她下班較晚，又趕上晚高峰，但她必須趕在下午6點前去幼兒園接孩子。路上她還要抽出時間買一包嬰兒紙尿褲。她來到商店，拿起一包紙尿褲，匆匆忙忙地在自助結帳處刷了信用卡，然後回到車上去接孩子。

幾天后，班蒂的經理找到她，說她使用公司的信用卡購買私人物品，她這時才知道那天買紙尿褲時，她刷了公司的信用卡。她試圖向經理解釋當天的情況，然後道歉並願意馬上補上花去的12美元。經理說，公司有規定，用公司信用卡購買私人物品，無論金額多少，一律開除。班蒂從此失業。

班蒂丈夫幾年前也被公司解僱，當年她給予丈夫很大的支持。如今她希望丈夫也能夠支持她，共同度過這段艱難的日子。可她丈夫不這樣想，認為自己失業是因為當時經濟不好，一大批人都被解僱。現在班蒂失業完全是自己做了蠢事才遭到解僱，性質完全不同。於是兩人的爭執越來越頻繁，最後班蒂憤而離家出走。

班蒂至今記得出走那一天發生的事，早上她出門去面試工作時，丈夫交代說，家裡沒有手紙了，讓她回家時買一些。那天的兩個面試都不順利，班蒂心情很糟，回家時完全忘了要買手紙。丈夫回家后發現沒有手紙可用，勃然大怒，罵她是個蠢貨，不能照顧自己也不會顧家。班蒂抱上孩子，一氣之下離他而去。

班蒂沒有工作，但孩子必須撫養。她立刻去申請了信用卡。幾天后信用卡寄到，班蒂做了一件意想不到的事。她撕開信封拿出信用卡后，立刻去了沃爾瑪買了一大包紙尿褲，一大袋家庭裝的手紙，外加大號的果汁和洗滌液等。把這些東西抱回家，班蒂獲得了短暫的滿足感，但她突然發現竟然沒有剩下加油的錢。她知道，在底特律沒有車寸步難行，但當時她完全無法顧及這些。

以研究貧困與人類行為關係著名的哈佛大學經濟學家塞德希爾·穆來納森認為，面對稀缺，多數人的做法是選擇短期行為來控制稀缺，而短期行為最終令事態變得更遭，而不是更好。

幾年前，這位哈佛經濟學家和普林斯頓大學心理學教授艾爾德·沙菲共同合作，研究「稀缺」對思維方式的影響。他們發現，一旦人們發現生活中缺少什麼，人的大腦會著魔般地關注這件事，最終無暇顧及生活中的其它重要方面。

時間不夠用的人，時刻在想如何節約時間；缺錢的人，念念不忘賺錢，或者絞盡腦汁節省開銷。班蒂拿到信用卡后，立刻去買下那麼多的紙尿褲和大包裝的手紙也屬於這個情況。

班蒂回憶說，當時只想買下很多東西后就不缺用了，兩天后她發現汽車沒油，這時才想起竟然沒有留加油的錢。信用卡賬單每月如期寄來，但她只付了兩次最低限額后不再還款。這個月的賬單不付，下個月的賬單就開始累加，班蒂從此陷入更深的稀缺陷阱。最終她欠下的債務已經無力償還。

稀缺陷阱最可怕的是，如果今天任由稀缺改變我們的思維方式和行為，那麼明天我們會陷入更深的稀缺困境。例如缺少朋友會出現孤獨的焦慮。有了這種焦慮，人們急於想交朋友，於是在各種社交場合特意表現自己，急於在他人面前留下好印象，從而無法注意到其他社交因素。

他們自己還沒有意識到，其他人會發現他們言談舉止顯得笨拙不堪。結果大家反而疏遠他們，令他們無法結交新朋友。一旦掉進稀缺的陷阱，人們很難自救，反而越陷越深。

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貧困影響長遠思維

就算是同一個人，如果陷入長期的貧困，他的思維特質出現很大變化導致認知能力下降。那如何驗證同一個人在貧窮或富裕時他們的思維方式是否發生變化呢？哈佛大學的教授穆來納森說，研究人員雖然無法隨意把一個人變成窮人或富人，但印度的蔗農成了他最好的研究對象。

這些種植甘蔗的農民終年在田野辛勞，每年只有一次領薪水的機會。這些農民在領到工資前一個月最貧窮，而領到薪水后的一個月最富裕。現在研究人員終於能夠對處在貧窮和富裕時期的同一人群進行對比研究。哈佛大學的研究首先測試，這些印度農民在貧窮和富裕時期的長期思維傾向。研究結果相當驚人，相同的農民在富裕和貧困狀態下的思維方式在很大的不同。

收穫季節后，這些印度農民變得較為富裕。在富裕狀態下，他們的自控能力遠遠高於收穫季節前的貧困階段。另外，在富裕狀態下，這些農民考慮更多長遠的計劃。這些新發現與類似研究相吻合。其他學者發現，較富裕的農民在田間清除雜草的頻率遠遠高於相對貧困的農民。而貧困農民只關注眼前，例如關注下一周吃什麼做什麼，短期思考傾向顯著。

研究發現，貧困農民只關注眼前的事，並不是因為他們只想考慮眼前，不願考慮將來；而恰恰是他們只能考慮眼前，而缺乏考慮將來的能力。因為稀缺佔據了他們的注意力，再也無力考慮其它。這項研究最重要的發現是，貧困和忙碌都可以拉低人們的智商。

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忙碌拉低智商

如果你很幸運，你可能從來沒有經歷過貧窮、飢餓或孤獨，但可能會經歷其它形式的資源稀缺，例如因為忙碌而沒有空閑時間。

我們再來看一個真實的例子。

凱西是一個從小都要處處要強的尖子生。她上高中時立志要做一個醫生，於是在高中階段選修的課程都是最難的榮譽課程。進了一所名牌大學后，她沒有一刻地放鬆，因為她的目標是頂級醫學院。在美國要考醫學院，必須先上四年大學，獲取學士學位后才能報考。凱西如願考入心儀的醫學院，最後開始到醫院做住院醫。

做住院醫是當醫生最辛苦的一個培訓階段。凱西每天工作10多個小時，每周工作時間都在80小時左右。早上6點前，她來到醫院，開始上班。中午短暫休息，她經常參加午餐醫療小組會，或帶上一份快餐去聽學術報告。即使很累很忙，她都利用午休參加這些會議，因為她的目標是成為最優秀的醫生。

凱西晚上常常要忙到凌晨1點才回家。回家后她也不願浪費任何時間，盡量爭取讀一些醫學論文。作為醫生，她知道，鍛煉身體很重要，於是她爭取天天鍛煉。有時她太忙無法做到天天去健身，一旦有空健身，她經常花三小時來健身。這樣第二天早上她還堅持6點鐘到醫院上班。

漸漸地，凱西發現她無法關注身邊的很多事情。她與朋友的交流很少，自己家裡幾個星期也沒有收拾，換下來的臟衣服到處都是。吃飯沒有胃口，為了節省時間，她只吃沙拉和水果，最後出現營養不良。為了逃避這個亂鬨哄的家，她下班回家很快就出去健身。後來，她發現信用卡和物業賬單也忘記付。

她患有糖尿病，每天要服用胰島素，但她常常忘記，而工作中也經常丟三落四，以前從來不會出現的差錯也頻頻發生。她知道，這樣下去不但做不好醫生，可能還會危及生命，因為她的血糖有時高得驚人。這樣的生活最終讓凱西感到害怕，她埋怨自己成了一個廢物，不但距離優秀醫生的目標越來越遠，而且無法維持正常生活。她開始懷疑，自己的人生還有什麼意義？

凱西最後病倒住院。她終止了住院醫工作，強迫自己放慢生活節奏，看看電視，讀一些閑書，和朋友去逛街、去旅行等。漸漸地，凱西從新開始享受生活，最終重新開始做住院醫。這一次她知道不能太拚命，做一名好醫生也不是一蹴而就的事。

凱西從小喜歡畫畫，但為了當醫生，她放棄了這個愛好，現在她從新開始，在工作之餘學畫畫。她在自己的日程中特別劃定一些時間，專門用於讓自己空閑下來，什麼都不做。更重要的是，她學會在工作壓力之下放鬆自己，結果工作變得更有成效，同事和病人對她的反映更好。

在日程中劃定一些空閑時間放鬆自己，說起來容易，但並非每個人都可以做到。例如貧困的人，並非讓他們多一些空閑時間就能夠學會如何平衡收入和支出；身陷孤獨的人並非去旅遊一趟就能夠治愈孤獨，學會結交朋友。關鍵是要讓身陷「稀缺陷阱」中的人認識到自己的處境，讓他們看到這個陷阱佔據了他們的注意力，阻礙了他們關注長遠目標的能力。

研究發現，長期的資源稀缺會導致一些「稀缺思維模式」，讓人失去決策所需的認知和判斷力。窮人為了滿足生活所需，不得不精打細算，沒有精力來考慮其它的事；一個忙碌或孤獨的人，為了趕時間或消除寂寞，不得不關注一些短期行為，而沒有精力關注長遠的發展。即便擺脫了這種稀缺狀態，他們也會被長期困在「稀缺的陷阱「之中。

多數窮人之所以貧窮並非他們不努力，而是因為長期的貧窮降低了他們的認知和判斷力。如果只是簡單地救濟窮人，窮人的「稀缺思維模式」還會導致他們無法利用這些福利擺脫貧困。

穆來納森教授認為，合理的社會流動方式應當是建立基本的社會安全體系，同時保有社會競爭的上升通道，資源入口向全社會開放，讓個人保持正常思維，有條件有尊嚴地奮鬥才能最終走出稀缺的陷阱。