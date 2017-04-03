美國總統川普(Donald Trump)3日將在華府會晤埃及總統塞西(Abdel Fattah al-Sisi)，歡迎這位曾因人權紀錄而受到嚴厲批評的強人領袖。

塞西是第一位恭賀川普當選的外國領袖，對他而言，橢圓形辦公室的這場會晤具有特殊意義，因為前總統歐巴馬(Barack Obama)從未邀請他前往白宮。

這次會晤的議程預料將包括棘手的以巴和平進程、以及對抗聖戰組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)的戰鬥。

埃及與約旦是唯一兩個與以色列簽有和平條約的阿拉伯國家，在任何重啟的和平努力中，他們都將被視為扮演關鍵的角色。

川普對於將如何處理自2014年4月起就陷入僵局的以巴和平進程問題，態度顯得曖昧不明。

川普今年2月與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)會晤時，打破美國數十年來的中東政策，他宣稱不見得會死守兩國方案，也就是讓獨立的巴勒斯坦國與以色列共存的方案。

川普表示，如果一國方案意味和平，他對此持開放態度。但他也呼籲以色列「稍微克制屯墾活動。」