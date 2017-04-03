日本讀賣新聞今天(3日)報導，消息人士指出，美國正考慮出售新的防禦性武器給台灣。

多名對美台雙邊事務有所接觸的消息人士透露，美國可能最早在今年夏天出售武器給台灣。

相關軍售項目可能包括先前美國政府不被允許出售給台灣的先進戰機。這項軍售案的金額可能是史上最高。

美國總統川普(Donald Trump)即將於6到7日於佛羅里達州與中國大陸國家主席習近平會晤，尋求建立美中雙邊關係發展。在2月與習近平通電話時，川普曾經在北京堅持的「一中政策」上展現彈性，並同意維持現狀。

至於與美國歷任政府一直維持良好關係的台灣，讀賣新聞報導，川普似乎想藉由加強出售防衛性武器的承諾來維持各方關係的平衡。

根據消息人士，白宮將在川習會後全面審視向台灣提供軍售的方案。該消息人士說，華府與台北方面的工作層級討論可能已經展開。

根據對此審議過程有所瞭解的美國國務院前資深官員指出，最先進的F-35B隱形戰機和其他先進的飛彈防禦系統已在考慮項目中。由於F-35B隱形戰機價格高昂並擁有強大的攻擊能力，所以美國政府也正考慮出售升級版F-16戰機給台灣的可能性。