NBA／與湯普森發生激烈口角 詹皇道歉：我讓他難堪NOWnews今日新聞 (2017-04-03 17:38)
騎士今天與溜馬鏖戰至2度延長才以135：130辛苦奪勝，但比賽中出現插曲，騎士「詹皇」LeBron James與Tristan Thompson發生激烈口角，在隊友安撫下並未擴大，James賽後也針對此事向Thompson道歉。
會有衝突的發生，在於雖然James是主要防守Paul George的球員，但溜馬採用擋拆戰術，造成George與Thompson的錯位，這樣的舉動也讓George在延長賽連續獲得16分，全場則轟下43分的高分。
James眼看房首出問題，再也按耐不住情緒，在暫停期間與Thompson發生激烈口角，雖然教練Tyronn Lue與隊友都上前勸阻，但還是無法平息兩位球員的怒火。
James賽後對自己的舉動感到懊悔，並且對Thompson感到抱歉，他表示：「我在比賽中是太直接了，他對於我們球隊相當盡心盡力，但我讓他在電視轉播中感到難堪。」
Thompson欣然接受James的道歉，他表示：「我們是一家人，在場上總會有溝通上的誤會，我們只能往前走，我們要當其他隊友的靠山，我和James沒有不合，就只是溝通不良，我們的目標還是往贏球邁進。」
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