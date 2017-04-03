統一今年由「甘蔗」黃甘霖職掌兵符，開季至今取得4勝2敗的戰績，暫居聯盟第2。其中打擊的呈現出來的成長令人驚艷，場均可得7分，居4隊之冠，相較去年的火力有不小的提升。除了幾名年輕球員開季打出令人眼睛為之一亮的成績外，球隊加強選球、增加有效攻擊，也是主要原因。

獅子軍本季目前為止場均得分聯盟第一，且領先第2名的Lamigo桃猿(5.83分)不少的差距，不過令人意外的是，他們並非是本季團隊全壘打數和安打數最多的球隊，也讓人不禁好奇他們擁有如此高得分效率的原因。

從6戰數據來看，獅隊打者選球的確提升不少，不僅三振率沒有激增(6.50)，本季目前選到29次保送、保送率高達4.83，皆為聯盟第一。

此外，他們雙殺打率(0.50)為聯盟最低、而場均高飛犧牲打(0.50)又為聯盟最多，都顯示出開賽至今獅隊打者對於擊球掌握度，相較去年球季確實增加了不少。

雖然目前開季才僅打了6場比賽，數據存在著樣本數上的不足，不過教練團打擊策略上的成功，也已經反應在戰績上，值得肯定。