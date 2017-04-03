4月1日《進擊的巨人》第二季開播，而作為連載作品的雜誌《別冊少年magazine》也將《進擊的巨人》搬上了雜誌封面作為宣傳。不過這次的宣傳卻引起了粉絲的議論！竟然neta「四老外」表情包。

從圖上看，艾倫等四位主角與網路走紅的「四老外」那張圖上的姿勢一模一樣，顯然是對第二季的開播表示歡呼。而網友們也表示官方很會玩，「四老外他們看到這個封面，不知道會不會哭呢？」等等。

故事介紹：

自從人類的和平被超大型巨人打破的那天起，艾倫·耶格爾便每天持續著沒有盡頭的戰鬥。因為眼睜睜看著母親被巨人撕裂，艾倫發誓要將世間的巨人一隻不留地殺滅。但是，在嚴酷的戰鬥中，艾倫自身也會變成巨人的姿態- -。為了人類的自由，艾倫施展著巨人的力量，並和女巨人發生了衝突。在巨人間的戰鬥中，艾倫最終得以勝出。巨人不斷地造訪，下一輪的戰鬥已經宣告開始。對於接連而來的巨人，人類將如何去面對！？