《進擊的巨人》宣傳圖COS四老外 表情包竟如此傳神！北京新浪網 (2017-04-03 17:30)
4月1日《進擊的巨人》第二季開播，而作為連載作品的雜誌《別冊少年magazine》也將《進擊的巨人》搬上了雜誌封面作為宣傳。不過這次的宣傳卻引起了粉絲的議論！竟然neta「四老外」表情包。
從圖上看，艾倫等四位主角與網路走紅的「四老外」那張圖上的姿勢一模一樣，顯然是對第二季的開播表示歡呼。而網友們也表示官方很會玩，「四老外他們看到這個封面，不知道會不會哭呢？」等等。
故事介紹：
自從人類的和平被超大型巨人打破的那天起，艾倫·耶格爾便每天持續著沒有盡頭的戰鬥。因為眼睜睜看著母親被巨人撕裂，艾倫發誓要將世間的巨人一隻不留地殺滅。但是，在嚴酷的戰鬥中，艾倫自身也會變成巨人的姿態- -。為了人類的自由，艾倫施展著巨人的力量，並和女巨人發生了衝突。在巨人間的戰鬥中，艾倫最終得以勝出。巨人不斷地造訪，下一輪的戰鬥已經宣告開始。對於接連而來的巨人，人類將如何去面對！？
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大金 FTXS50MVLT 冷氣．窗型 冷氣 RA-28NA．國際牌 一對二分離式 冷氣．冷氣機．冷氣 13坪．禾聯 冷氣 hi-41g．7-9坪 變頻分離式．節能 冷氣機．移動 冷氣．冷暖氣 分離式．SANYO 分離式 一對二．萬士益 變頻 冷氣．大同 冷氣 TW．直立式 冷氣．Kids 冷氣．日立 分離式 冷氣．SUNDAY 冷氣．日立 冷氣 RAC-25JL．冷氣 3m．10坪 冷氣．清淨型 冷氣．冰立 移動式水冷氣．日立 冷氣 一對二．東元 分離式冷氣．分離式 HI-72G ho-722．富士通 冷氣 遙控器．冷氣機排水．冰點 冷氣
小米平板3低調發佈 4GB+64GB售價1499元【北京新浪網】
機械硬碟的反擊 西數發監控級10TB紫盤【北京新浪網】
不出所料 新一代Moto Z將稱為Moto Z2【北京新浪網】
MacBook用戶笑了！蘋果MagSafe介面或回歸【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》