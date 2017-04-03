2013的年度遊戲我們有《生化奇兵：無限》，有《GTA 5》，有《最後生還者》還有《到家》候選，但2017年頭一個季度遊戲質量之高確實罕見。

數一下就會發現：《生化危機 7》《地平線：黎明時分》《塞爾達傳說：荒野之息》《質量效應：仙女座》《榮耀戰魂》《如龍 0》《仁王》《幽靈行動：荒野》《尼爾：機械紀元》而且還有很多優秀作品，玩家定然樂見於此。

而伴隨著「延期總比沒出好」的想法，那些曾經計劃推出的遊戲卻意外地扎堆上市。在如此多作品競相爭奪玩家注意力的時候，別忘了另外一些出色的作品。

10.樂高世界

如果你喜歡以下遊戲，買《樂高世界》就沒錯：《勇者鬥惡龍 建造者》《樂高次元》還有《我的世界》。

當然我不是說就要把這些作品扔到一邊，《樂高世界》是一個充滿各種元素的世界，它很容易就能為玩家提供各種充滿創意的素材。

聽起來很奇怪：《樂高世界》就像是樂高冠名的《我的世界》，雖然事實也確實如此，但遊戲給人的感覺卻更像是《無人深空》。《樂高世界》的發售並沒有大張旗鼓，但它仍然被眾多年輕玩家所喜愛。《樂高世界》將樂高第一方的內容都融進了這款遊戲，足夠你大開腦洞創造你自己的世界。

9.狙擊精英 4

《狙擊精英》面向下列作品愛好者：《潛龍諜影 5》、《幽靈行動：荒野》。

儘管這已經是《狙擊精英》第四款作品，但它更像是系列的第三部，對遊戲系統的完善修復有點讓人覺得可以稱其為《狙擊精英 V2》之類。但實話實說，這是《狙擊精英》系列最優秀的作品，出色結合了潛入機制，多種通關策略，如果有必要的話還可以用上突突突路線。系統本身設計的優秀得以容納各種暗殺策略，這一過程相當讓人上癮，對於那些熱衷暗殺的玩家來說，這確實是一款值得推薦的遊戲。

8.仁王

人們經常會把《仁王》與《黑暗之魂》比較，但《仁王》的開發團隊幾乎在每個方面都做出了革新。深化的武器系統，更多的掉落物品。玩家在遊戲中「落命」后也能再次收回掉落的東西，而其他玩家也可以在遊戲中看到其他玩家死後留下的血冢，並有幾率獲取其裝備。裝備技能加上多種段位、多種招式讓戰鬥更靈活。遊戲以西方武士切入的視角也讓人想起《鬼武者》。在汲取From Software的優點之後，Team Ninja也做出了屬於自己的優秀遊戲。

7.光環戰爭2

策略遊戲《星際爭霸》、《幽浮》、《火焰紋章》愛好者可以一試。

Creative Assembly的這款以《光環》世界觀為背景的RTS遊戲，有時更像是把玩家往外推，而不是嘗試吸引他們。

但遊戲以「提前四步的戰略思考」為基礎，強調部隊調遣。《光環戰爭 2》仍是近年來最簡潔易上手的即時策略遊戲，而在主機上更是足以名留青史。

343工作室塑造的《光環》世界觀加上Creative Assembly的靈魂，《光環戰爭 2》帶來了全新的戰役，創造了我們所見過的最出色的反派角色，帶來了創新的卡牌式多人遊戲，當然，還有令人激動不已的對戰體驗。

6.重力眩暈2

要是你喜歡《獵天使魔女》《塞爾達傳說：荒野之息》這樣的遊戲，《重力眩暈2》其實也不錯。

索尼今年可謂大作小品雲集，但《重力眩暈2》這樣以重力為核心玩法的獨特遊戲恰好在《生化危機 7》之前推出，而很多玩家都在為《生化危機 7》攥緊錢包。

雖然《重力眩暈2》的銷量成績與此前比並不好看，但這並未阻止它成為一款出色的遊戲。故事發生在各個不同的小鎮，玩家需要扮演操控重力的少女穿梭在各處。這種自由感也極大拓展了戰鬥的樂趣，你可以拾取起環境中的物品扔向敵人，當然也可以運用各種不同的戰術。

誠然，《生化危機 7》仍然是一部優秀的大作，但《重力眩暈2》也很值得一玩。

5.Fast RMX

你還記得《F-Zero》或是愛玩《反重力賽車》，別忘了《Fast RMX》。索尼在PS4上推出了《反重力賽車 Omega Collection》，於此可見這種太空競速遊戲似乎有所復甦。和《反重力賽車》以及《F-Zero》一樣，《Fast RMX》有著極具科幻感的跑道以及飛船，同時能夠在Switch上以60幀穩定運行。

可惜的是遊戲沒有持續加速的設計，也就沒有那種持續不斷的畫面模糊感。不過遊戲可以讓你在賽跑中改變引擎噴出氣體的顏色，為競速增加一點樂趣。目前《Fast RMX》僅登陸了Switch平台，但PS4和Xbox One玩家或許也有機會玩到這款作品。

4.如龍 0

喜歡《鐵拳》《莎木》？那試試《如龍》吧。有時候你太過喜歡一個遊戲，就很難控制自己。《如龍 0》是《如龍》系列在新時代的作品（本作於2017年1月才於美國地區上市），它是故事的前傳，講述了主人公桐生一馬和他的老友真島吾朗之間的故事。雖然遊戲看上去是黑幫題材，卻意外會讓人想起《潛龍諜影》的一些元素。

遊戲中的戰鬥也非常特別，特別的武器，環境終結技；有卡拉OK小遊戲；還有不少極具惡搞的任務。《如龍 0》也可以說是一款開放世界遊戲，如果你開始想了解它的細節，或許你真會喜歡上它。

3.冥河：黑暗碎片

《冥河：黑暗碎片》或許適合那些喜歡2000年代潛行遊戲的玩家。《冥河：黑暗碎片》秉持非常老派的潛行遊戲玩法，而這一題材遊戲在《潛龍諜影》之後愈發被人關注。本作融入神話元素，與真實世界題材潛行動作遊戲截然不同，甚至在玩家獲得魔法能力之前玩家都得扮作微不足道的哥布林。

遊戲的設定、設計，真正像是回到了潛行遊戲的本源。如果你想試試《潛龍諜影》或是《殺手》之外的潛行遊戲，不妨試試。

2.飛盤對決

熱愛《火箭聯盟》的不要錯過了。

《火箭聯盟》紅了，完美的物理模型，優秀的關卡設計，都讓其成為本世代最優秀的作品之一。這正是《飛盤對決》開發團隊High Horse希望模仿的對象。由前動視員工組成的High Horse清晰的展示了如何將玩法與視覺風格相結合。

在類似網球場的大小上，玩家可以選擇不同的角色，利用各種技能扔出或者接住對手丟來的飛盤，遊戲節奏快而激烈，需要玩家快速的反應，拋物線、假動作、爆炸等等元素增加了遊戲的玩法多樣性，也因為如此，勝利的一刻也會讓人格外激動。

1.尼爾：機械紀元

和《仁王》一樣，《尼爾》也因為《地平線》和《塞爾達傳說》而屈居於兩座高山的陰影下。它是有史以來最獨特的遊戲之一。第三人稱視角彈幕式射擊戰鬥，混合橫版過關射擊戰鬥，甚至還有豎版射擊戰鬥，而其中的鏡頭轉換又如此自然，讓《尼爾》遊戲體驗獨一無二。

遊戲有著《地平線》一樣的末世背景，玩家要扮演一個機器人將地球恢復到原來的生態，遊戲真正的核心在於多種題材的混合，謎一樣的故事不僅讓人思考人類在這裏到底做了什麼，而製作人對於存檔的玩弄更是讓整個故事有了更深的意味。