電競近幾年在國內的發展勢頭大家有目共睹，據預測2017年，中國電競用戶將達到2.2億。並且值得欣喜的是，隨著電競產業的發展，主流媒體也將更多的目光投向了電競。

繼昨日央視在CCTV5套的體育晨報中報導最近舉辦的《DOTA2》賽事後，剛剛中央電視台又在自家的官方微博上發佈了一篇為《Dota2》戰隊助威的微博並附上了一段採訪視頻：請點我。

本月1日到4日，亞洲最大的單項電子競技賽事《Dota2》亞洲國際邀請賽在上海舉行，來自十幾個國家世界頂級隊員組成的12支戰隊參加賽事，其中給中國隊有兩支。讓我們為中國戰隊加油！

從人們口中的精神鴉片、唯恐不及的洪水猛獸，到如今逐漸被主流媒體所認可和支持。中國電競一路走來有太多的艱辛與無奈。小編看到此情此景真是忍不住熱淚盈眶，那些中國電競的先驅們的努力都是值得的！讓我們一起為中國電競加油！（LOL也要努力呀！）

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