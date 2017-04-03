姍姍來遲！日本微軟預告片顯示《戰爭機器4》已通過日本CERO評級北京新浪網 (2017-04-03 17:35)
《戰爭機器4(Gears of War 4)》是Xbox One去年最出色的遊戲之一，然而這款遊戲卻沒有在日本發售。微軟並沒有在日本發售《戰爭機器4》，很顯然是顧慮到了遊戲是否適合於當地的CERO評級體系，儘管《戰爭機器》系列之前也曾經登陸日本，不過都進行了大量的刪減，因此如果這次讓這款新作登陸日本，可能會有更大更多的刪減。
不過昨天，我們得到了一個信號，表明情況也許有所改變了。Xbox日本在它的官方頻道上突然放出了一部名為「明日」的《戰爭機器4》電影預告片，不過預告片中並沒有伴隨任何公佈或者消息。好了，先來看一下預告片吧！
【遊俠網】微軟日本《戰爭機器4》預告片：Tomorrow
預告片中並沒有包含遊戲的發售日，但是它卻顯示了一個CERO Z的評級，表明依照這個國家的規定，CERO Z表明這款遊戲是18禁的。
《戰爭機器4》CERO評級為18禁
CERO Z是日本唯一的法律強制要求嚴控的評級，評為18禁的遊戲是相當少的，考慮到遊戲的收益利潤，大多數的發行商都會儘力避免這個評級。不過此前日本的《戰爭機器》系列遊戲也都是被評為18禁的。
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