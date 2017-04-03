NBA／柯瑞生涯第26次40+ 率勇士笑納11連勝NOWnews今日新聞 (2017-04-03 17:06)
勇士今天在家裡面對來訪的巫師，那個讓人熟悉的Stephen Curry（柯瑞）回來了，全場砍進9記三分彈狂轟42分，另外繳出8次助攻，率領勇士以139：115擊敗巫師，勇士拿下11連勝。
即使先前勇士陷入3連敗低潮，但在接近季後賽前谷底反彈，近期拉出一波11連勝，Curry也恢復過往手感，今天轟進9記三分球，他賽後受訪時表示：「我每個晚上都期待著，即使沒有發生，我對於每一場比賽都相當有自信，我能在場上做到任何事。」
Draymond Green本場繳出11分13助攻12籃板成績，生涯第19次大三元，同時也是本季第5次，Curry本場比賽轟下42分，這也是他生涯第26次攻下超過40分的分數。
巫師「牆哥」John Wall本場比賽貢獻15分11助攻「雙十」成績，他也以單季802次助攻刷新巫師隊史紀錄，之前巫師繳出單季助攻最多紀錄是1997－98球季的Rod Strickland。
勇士除了拿下近期11連勝外，場外也傳出好消息，明星前鋒Kevin Durant最快將在4月10日主場迎戰鵜鶘時復出，對於即將面對季後賽的勇士來說，戰力絕對大大提升。
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