日期:4月3日上午10點，國腳張玉寧出現在全運會男足甲組預賽的一場焦點之中。身披10號戰袍的張玉寧帶傷打滿全場，並在比賽中梅開二度，最終幫助浙江隊以3-1戰勝山東隊，球隊晉級在望，毫無疑問，張玉寧在本場比賽中扮演了關鍵先生的角色。張玉寧是第一個以國腳身份參加全運會比賽的球員，也是本賽事最受關注且名氣最大的球員。在接受新浪體育採訪時，張玉寧表示：時隔四年後，再次代表浙江隊參加全運會，是出於感情和義務這兩個因素的考慮，他希望自己能幫助浙江隊拿到全運會冠軍。

3月29日，張玉寧在結束了12強賽國足戰伊朗的客場征程之後，馬不停蹄地飛到常州，參加在這裏舉行的第十三屆全運會男足U20預賽。在4月1日浙江隊對陣香港隊的比賽中，張玉寧在第68分鐘替補登場，上場不到10分鐘，他就打進一球，最終，浙江隊以4-0輕取香港。

今天上午，浙江隊與山東隊在常州奧體中心上演了一場強強對話，浙江隊是以杭州綠城U20球員為班底，所以，杭州綠城俱樂部老闆宋衛平和綠城青訓總監岡田武史以及俱樂部總經理童惠敏、副總經理黃凡農等高層都來到現場觀看了這場關鍵比賽，而現場球迷也在比賽過程中多次高喊：綠城，加油。

張玉寧身披10號戰袍首發登場，儘管他的肩膀、大腿左側以及腳踝處各有不同程度的傷情，並在傷處敷著肌肉貼，但是，張玉寧沒有考慮太多，依然帶傷上場。

第16分鐘，童磊邊路45度傳中，張玉寧在點球點附近起跳頭錘破門，助浙江隊打破僵局。進球之後，張玉寧跑到浙江隊球迷看台下方鼓掌，並深深地鞠了一躬。隨後，吳偉在第26分鐘頭槌破門；下半場第68分鐘，劉逸中路送出直塞球，張玉寧斜插跑位，趕在山東隊守門員和後衛夾搶之前，輕巧地推射遠角破門。打進這一球之後，張玉寧將助攻的劉逸抱了起來。最終，張玉寧幫助浙江隊以3比1戰勝了山東隊。

有很多人不理解張玉寧為何不顧疲憊，從萬眾矚目的世界杯預選賽的舞台回到現場只有幾百名觀眾的全運會賽場，而做為荷甲維特斯俱樂部的球員，張玉寧本來沒有義務幫助浙江隊出戰全運會的比賽，這是為什麼？對此，張玉寧在接受新浪體育採訪時透露：我在加盟維特斯之前，就和父親商量過，我們要打全運會，所以在維特斯和綠城兩傢俱樂部的轉會合同條款里，我們把這個加了進去，在維特斯合同期內，俱樂部應允許我幫助浙江隊踢全運會的複賽及決賽階段比賽；第二，當然也有感情因素在裏面，我是浙江人，老爸也有地域情結，我覺得和踢全運會的這幫小夥伴們也是有些感情的。說實話，當時沒想到全運會會改制，預賽第一可以直接進決賽，如果預賽表現不好，可能連複賽的機會都沒有。因此我和俱樂部經過多次艱難的溝通后，才得以回來踢這次的預賽。

事實上，張玉寧早在四年前就曾代表浙江隊參加全運會，那時的他才16歲，和比自己大兩歲的哥哥們一起踢比賽，而讓張玉寧名噪一時的是，他在浙江隊與東道主遼寧隊的決賽中，上演了博格坎普式過人，當時，他曾說過，這樣的過人訓練，他在平時練過多次，而成為了「肌肉記憶」，回憶起這一段時，張玉寧笑言：「是的，那時我平時經常練這個，小時候喜歡玩些花活，現在肯定不同了，現代足球講究效率嘛，做為前鋒，肯定要做出最合理的決定，當然你能花活玩進球門，那也是合理的。」

在很多人眼裡，全運會是一個關注度不高的雞肋比賽，甚至還有人對張玉寧的出戰目的給出不同的揣測，對此，張玉寧表示：「我從來沒有覺得什麼比賽是雞肋，什麼比賽不值得踢，我就覺得有比賽踢我很開心，我挺喜歡踢球的。至於有什麼目的，其實不需要什麼猜測，我就是因為我要履行合同中的義務，在這個基礎上，我也願意踢比賽。就是挺簡單的，我沒有什麼其它目的，全運會的獎金也不會太高，而且我也要擔著受傷的風險。」

在這場比賽中，張玉寧拚勁十足，他在第42分鐘時的一個倒地滑鏟射門動作讓看台上的父母和親友們驚出一身冷汗。由於草皮很乾也不太平整，比賽結束后，張玉寧腳痛得不行，坐在草坪上的他，甚至需要別人攙扶才能站起來，沒站一會兒，他又不得不坐下。離開球場時，隊醫將張玉寧從球場背回到更衣室；在酒店大堂，張玉寧的父親和母親眼睜睜地看著兒子被隊醫背回到房間，張媽媽心疼不已，而張玉寧自己卻輕描淡寫地表示：會慢慢好起來的。

在本場比賽的觀眾席上，也有很多專業人士，其中包括華東師範大學足球專業教授、碩士生導師、足球專業博士研究生的劉宇先生，劉宇教授連續幾年都在中超俱樂部一線隊擔任技術分析師。早在張玉寧成名之前，劉宇教授就發現了這名球員的天賦，而在今天的比賽結束后，劉教授也對張玉寧的表現進行了專業點評：「張玉寧踢得很好，記得里皮曾經評價張玉寧是中國隊中唯一會無球跑位的球員，今天的比賽里，張玉寧在場上的選位、跑位、處理球的合理性明顯高出其他球員兩三個檔次。皮球處於動態下的處理球能力，張玉寧有明顯的優勢」。

4月5日下午，已經取得三連勝的浙江隊將與江蘇隊展開較量，只要浙江隊戰平，即可以小組第一的身份晉級全運會決賽階段的比賽。張玉寧表示，四年前浙江隊拿了亞軍，當時的冠軍是東道主遼寧隊，他希望這一次能幫助浙江隊拿到全運會冠軍。（文莉）