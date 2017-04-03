陸20城市設計試點 要求景觀協調有特色中央社 (2017-04-03 16:59)
（中央社台北3日電）中國大陸住房和城鄉建設部公布首批20個城市設計試點城市。從今年2月起的兩年內，將達到塑造城市特色的目的。
陸媒央廣網報導，根據大陸國務院下發的文件，這項工作的目的是進一步加強城市規劃建設管理工作，從整體平面和立體空間上統籌城市建築布局，協調城市景觀風貌，體現城市地域特徵、民族特色和時代風貌，避免城市「千城一面」，並提升城市環境品質。
文件還說，各試點城市每年要編製一批具有影響力、高水準、有實效的城市設計成果，特別要做好城市核心區和中心地區、歷史風貌地區、新城新區、重要街道以及濱水地區和山前地區等重點地區的城市設計。
這20座城市包括：北京市、黑龍江省哈爾濱市、吉林省長春市、山東省青島市和東營市、江蘇省南京市和蘇州市、安徽省合肥市和馬鞍山市。
浙江省杭州市、寧波市和義烏市、河南省鄭州市、廣東省深圳市和珠海市、雲南省玉溪市、陝西省西安市、寧夏回族自治區銀川市、內蒙古自治區包頭市和呼倫貝爾市。1060403
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Dior 迪奧】精萃再生光燦淨白精華30ml(公司貨)
- 【舒好眠】3M防潑水三線獨立筒床墊 6X6.2尺
- 【BLADEZ】奧林匹克標準長槓
- GIORGIO FEDON 1919 CHARME 迷幻 三角筆筒- 藍紫
- 《BuyJM》曼尼牛皮吧檯椅/高腳椅
- STORY皮套王 6 Plus / 6s plus Style-W2 橫式弓型 客製化皮
- 【HAKERS 哈克士】男 Strong Defense 快乾彈性長褲(鋼鐵灰)
- 名流寢飾 100%精梳棉雙人加大床包組 -綴影浮藍
- YSL MONOGRMONOGRAM系列V字縫線魚子醬牛皮金屬LOGO拉鍊手拿
- Alviero Martini 義大利地圖包 扣式手提肩背包(大)-地圖黃
福建漁民吃海螺 吃出大珍珠【中廣新聞網】
美國女宇航員太空漫步時「丟裝備」 防護罩飄走(圖)【北京新浪網】
注意！情緒低落兩周以上當心抑鬱症【北京新浪網】
村上春樹：用「講故事」對抗歪曲歷史【北京新浪網】
美媒關注中國開建075型兩棲艦：規模相當黃蜂級【北京新浪網】