老外睡覺枕iPhone充電被燒傷 蘋果充電器又有問題了？北京新浪網 (2017-04-03 17:00)
？ ？很多人都喜歡睡覺時把手機放在床邊充電，其實這種做法是不對的，也是非常危險的。近日，有一位美國阿拉巴馬州的成年男子就經歷了這樣一場噩夢。他將連著數據線和充電器的手機放在了一邊。但在周四上午起身的時候，卻發現線和自己的項鏈纏繞在了一起，意外發生了。
？ ？Wiley Day 在接受 WAAY-TV 採訪時表示，當時差點以為自己就要那麼被電死了。在滾落到地板上之後，他還在不停地呼叫上帝。Wiley Day 亦在接受《華盛頓郵報》採訪時表示：「這真是最怪誕、黑暗、附魔的一天」。
？ ？至於電擊發生的確切原因，Wiley Day 和蘋果方面均未立即置評。但他脖子和手上的二、三度燒傷，確實是留下了深深的印記。醫生表示，他能活下來算是天大的運氣了。Wiley Day 在個人 Facebook 主頁上表示：「當前疼痛等級是 2 度，但我不知道這意味著什麼」。此外他很慶幸能夠給喜歡睡覺充電玩手機的人們一個警醒。
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