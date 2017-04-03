日職／巨人取開幕3連勝 老將阿部居功厥偉NOWnews今日新聞 (2017-04-03 16:36)
本季日職例行賽於上週開打，其中今年誓言奪回冠軍的巨人，在開季有了一個不錯的開始，取得3連勝的佳績，而其中轟出2發全壘打、貢獻8分打點，獨居兩冠王的老將阿部慎之助，是球隊能取得大捷的關鍵。
阿部去年因為右肩傷勢，因而調整較晚，今年在春訓時就喊出要上演「復活劇」的他，例行賽開打後也沒有食言，用3戰、6安打，打擊率.545的鬼神表現，幫助巨人軍目前為止未嘗一敗。
今年已經38歲的阿部慎之助，生涯轟出375發全壘打，為現役選手最多；另外還敲出1136分打點，是巨人多年來的攻守重心，近年雖然蹲捕時間逐步減少，但手中的棒子依舊具有破壞性。
季前喊出要挑戰400轟、2000的他，開季至今屢屢在關鍵時刻做出貢獻，在和中日龍對決的兩戰，他先在首戰敲出再見全壘打，第2戰又敲出關鍵安打點燃攻勢，幫助球隊最終取得3連勝，發揮他主砲的價值。
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