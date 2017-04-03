（中央社記者吳家豪台北3日電）財信傳媒董事長謝金河今天表示，下一個世代的汽車產業革命，一定是與人工智慧發展有關；當全球IT巨人都卯足全力逐鹿這個未來產業，台灣的業者必須全力以赴才能分享一杯羹。



謝金河今天在臉書以「下一個趨勢產業」為主題指出，在深圳舉行的2017 IT論壇，百度董事長李彥宏說互聯網只是前菜，人工智慧（AI）才是主菜。



謝金河說，日前騰訊斥資17.8億美元（約新台幣540億元）取得電動汽車龍頭特斯拉（Tesla）5%股份，而百度也以1億美元入股電動車製造商NEXTEV，阿里巴巴則是斥資人民幣10億元（約新台幣44億元）與上汽集團合資成立互聯網汽油基金，中國大陸三大IT巨擘不約而同都在未來汽車產業布局。



謝金河指出，下一個世代的汽車產業革命，一定是與人工智慧發展有關；過去一年，跨足人工智慧的顯示晶片大廠輝達（NVIDIA）股價大漲5倍，逼得以色列自動駕駛技術公司Mobileye賣給晶片巨頭英特爾（Intel），而英特爾以153億美元拿下Mobileye，也給了台灣汽車電子產業很大的啟發，未來ADAS汽車自動駕駛系統，必然成為百家爭鳴的產業。



他進一步分析，今年光學變焦鏡頭廠如大立光漲到4850元，玉晶光、今國光、亞洲光、先進光等股價大漲，原因是過去手機配帶的鏡頭只有一個，未來汽車自駕可能最少要配備36顆鏡頭。



謝金河也提醒，在最近的美國消費性電子展（CES），克萊斯勒展出最新流線型新車；今年日內瓦車展中，Airbus也秀出概念飛天車「Pop.UP」，汽車可在天上飛，也可以在地上跑，都顛覆了過去汽車業發展的概念。



因此，謝金河認為，當全球IT巨人都卯足全力逐鹿這個未來產業，台灣的業者必須全力以赴才能分享一杯羹。1060403