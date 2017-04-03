3月底的時候，《草莓100%》官方宣布續篇開啟，將續寫成年後的故事。今日，官方公佈了一張東城凌角色插圖，成年後的東城凌更加凸顯女人味，氣質與美展現到極致！那麼續篇的故事主角是否會以她來續寫呢？

城綾，經典純愛動漫《草莓100%》的第一個登場女主角，是一個美麗，善良，溫柔，純潔，文靜可愛同時十分內向怕羞的一個女孩。她與該漫畫男主角真中淳平及西野司等其他女主角一起，為廣大讀者譜寫了一篇關於青春，理想，奮鬥，愛情和人生的美麗篇章。