4月1日《進擊的巨人》第二季開播，而作為連載作品的雜誌《別冊少年magazine》也將《進擊的巨人》搬上了雜誌封面作為宣傳。不過這次的宣傳卻引起了粉絲的議論！竟然neta「四老外」表情包。

從圖上看，艾倫等四位主角與網路走紅的「四老外」那張圖上的姿勢一模一樣，顯然是對第二季的開播表示關乎。而網友們也表示官方很會玩，「四老外他們看到這個封面，不知道會不會哭呢？」等等。

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