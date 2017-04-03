發展遲緩可治療 家長勿錯過黃金治療期中央廣播電台 (2017-04-03 16:15)
台灣每年約有1萬5千名嬰兒可能有發展遲緩問題，配合兒童節到來，馬偕兒童醫院今天(3日)舉行「早期療育宣導活動」。馬偕兒童醫院早期療育評估中心主任邱南昌表示，家長的觀念、認知與警覺是影響早療是否能及時介入的重要因素，應掌握孩子不同時期「應有的水準」，不要錯失孩子認知功能障礙的黃金治療時機。#記者劉玉秋的報導
根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩發生率約為6%至8%，以台灣每年約有25萬名新生兒計算，約有1萬5千名嬰兒會有發展遲緩問題，必須及時發現、早期介入治療，才能讓孩子達到生長及發展上「應有的水準」。
馬偕兒童醫院早期療育評估中心主任邱南昌表示，家長的觀念、認知與警覺性，是影響早療是否能及時介入的重要因素。目前台灣發展遲緩的篩檢率約4%，形同還有部分家長並未清楚掌握孩子的發展情況，他提醒家長不妨把握嬰幼兒注射門診時，進一步評估是否有發展遲緩問題。他說：『(原音)我們覺得說還有很多孩子可能有問題，但是沒有被發現。如果沒被發現，會不會就錯失可以早期介入療育的時間，到時候會不會就變成能夠來得及的時候沒做，但到後來才發現，對這個孩子就相當不利。』
馬偕醫院提醒，正常的孩子1歲半時會說出5個單字，2歲就能學會50個單字且講出短句表達需求，3歲的孩子已能說出完整的句子，需要早療介入的孩子，3歲前是治療黃金時期，家長也可透過台北市衛生局建置的「兒童發展圖像篩檢互動網」，便於掌握孩子發展狀況，及時把握治療時機。
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