2017年澳大利亞全國游泳錦標賽暨世錦賽資格賽，將於4月9日到13日在布里斯班進行，澳大利亞游泳協會近日公佈了參賽全名單。不少世界名將，比如馬格努森、弗雷澤-霍爾默斯等等都因各種原因宣布自己不參加本次大賽，等於放棄世錦賽參賽資格，而女子100自世界紀錄保持者凱特-坎貝爾雖然宣布參賽，但主動要求別將她放入布達佩斯世錦賽大名單之列。好在中國游泳迷最熟悉的兩人都將參賽——馬克-霍頓和卡梅隆-麥克沃伊。

霍頓這次報名三個個人項目（不提接力，下同），200自，400自和1500自，意外放棄800自。霍頓第一塊世界大賽獎牌，就來自15年世錦賽的800自銅牌，放棄這項，或許和孫楊的絕對強勢有關。孫楊已經保持了800自世錦賽三連冠，加上張琳的一冠，中國在該項目上已經四連冠，雖然800自不是奧運會項目，但卻是中國男子游泳有著歷史性突破意義的特殊賽事。中國隊要力保這塊，孫楊必然全力發揮，7分35秒到7分40秒左右的成績是必然的。帕爾特里涅利都不敢說能贏孫楊，霍頓放棄拼其他的是合理之選。

霍頓在今年已經參加了維多利亞州錦標賽和新南威爾士州游泳公開賽，霍頓不喜歡在這種比賽來狠的，所以成績完全不能作為其全錦賽之參考。但有一點，他的200自似乎真成了打醬油項目，但依然需要全錦賽確認。400自和1500自是霍頓絕對鐵項，也是和孫楊殺到難解難分的扛鼎大項，看看這次全錦賽能飆多少。

麥克沃伊全錦賽報了50自，100自和200自。和霍頓不同，他歷來在小比賽里有大發揮，新南威爾士公開賽，他游出了今年世界第一的100自成績（48秒13），世界第二位的50自成績（21秒88），小麥還是今年第一位進入22秒大關的50自選手。麥克沃伊在中國的知名度高，離不開「寧澤濤死敵」這個頭銜，在小寧無望世錦賽的前提下，小麥和孫楊的個人項目對話應該只能在200自上，以往麥克沃伊的200自和孫楊比差距有點，今年如何暫不知道。

里約奧運會拿下男子100自的查爾默斯也是焦點人物，他報了100自和200自。這位18歲小將從去年到今年，身體小毛小病不斷，還因心臟驟快退賽過一回。查爾默斯年初稱自己今年應該找不回里約時的狀態，現在四月份不知道其狀態恢復如何。仰泳情侶檔西波姆和拉爾金在奧運年同時跌入低谷，當然想早點回到頂峰，拉爾金還是在仰泳上下功夫，西波姆除了仰泳三項，還報了三個個人項目，西波姆今年連做兩個手術，但沒算接力都已經報了六項，估計狀態已然大起。

（威猛）