任天堂的怪獸級手游《口袋妖怪：GO》從去年夏天開始，一經發售就一發不可收拾，熱度直線上升，成為了一款全球範圍內的現象級遊戲，每天的玩家數量都是上百萬地增長，巔峰時期的玩家數量達到了驚人的2850萬人，真是可怕。

不過對於一款手游，我想沒有人會期待《口袋妖怪：GO》能繼續保持最初的玩家數量和現金收入。不過所謂「瘦死的駱駝比馬大」，儘管《口袋妖怪：GO》的數量在經歷了首周的爆髮式增長以後，便開始一路往下，但截至到去年年末時，這款遊戲依然還有著大量的活躍用戶。

根據comScore的報告，《口袋妖怪：GO》在去年年末的時候，依然還保持著平均500萬左右的每日用戶訪問量。這當然和巔峰時期的2850萬人不能比，但儘管如此，這個數字也是相當驚人了。在此我們恭喜任天堂，恭喜《口袋妖怪：GO》，這才是真正的好手游。

comScore的《口袋妖怪：GO》報告：