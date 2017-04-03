《街頭霸王5（Street Fighter V）》錦標賽都是各路大牛，普通玩家只有被吊打的份，更別提盲人。但這並不能阻止這位荷蘭盲人玩家「Sven」在西班牙的「Sonic Boom」《街頭霸王5》錦標賽上擊敗對手。他使用ken對戰Musashi的豪鬼，在一場BO3的對決中戰勝了對手。

《街頭霸王5》盲人玩家：

【遊俠網】《街頭霸王5》的盲人玩家

Sven在所有比賽中都充分發揮了Ken的激進打法，盡量貼身纏鬥。當兩位鬥士近距離交戰的時候，視覺已經不那麼重要了，更多決定勝負的往往是玩家對出手和反擊時機的直覺判斷。

在賽后採訪中，Sven介紹說，他在5歲左右的時候因為癌症而雙目失明。「當時我擔心自己再也不能玩電子遊戲了，但後來卡普空在超任上推出了《街頭霸王2》，我高興地發現，我能夠光憑聲音玩這款遊戲。」

後來他就緊緊跟隨《街頭霸王》系列的每一代作品，同時也嘗試了其他格鬥遊戲，例如《殺手學堂》《真人快打》等，不過《街頭霸王5》是他最喜歡的，因為《街頭霸王5》的音效設計最有深度。「《街頭霸王5》的音效非常棒，我只要帶著耳機就可以判斷出左右方向。而且一個角色出拳和出腳時候的聲音不同。你必須花一段時間去研究這些聲音。」

現場主持人以及對他進行採訪的Damascus特別注意到了一個場景。當時Musashi從空中跳向Sven，但是Sven準確而且及時地進行空中反制，沒有讓對手打出破綻。「就像是你能準確地知道他具體在哪。」對此，Sven舉例說，其他玩家的視覺反射也都練習到了下意識的程度，只要看到屏幕上的動畫前搖就能立刻判斷出對手要進行攻擊，從而做出相應的反射。Sven的反應也是同樣的道理，只不過他完全根據聲音上的線索。

隨後他還自曝弱點：當對手起跳然後再空中改變方向的時候，是他最難判斷的時候。因為在滯空的時間里是沒有聲音的，所以他很難判斷落點和距離。

雖然Sven很獨特，但盲人玩家並沒有被遊戲廠商遺忘。在《殺手學堂》中就有專門的蒙眼模式，遊戲的菜單選項都會給盲眼玩家提供聲音線索。《任天堂大亂鬥4》的Blindwizard模式也是專門為盲人玩家準備的。

最後，雖然Sven沒能進入總決賽，但這也只是他第一次參加錦標賽。他是去年秋季買的PS4，《街頭霸王5》只練了不到一年，所以我們期待他日後更精彩的表現。

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