《走火交易》導演本·維特利慾拍攝殭屍版漫威電影！北京新浪網 (2017-04-03 16:35)
《走火交易》導演本·維特利如今在好萊塢混得風生水起，頻頻與湯姆·希德勒斯頓、布麗·拉爾森一線影星合作。他不停地挑戰自己，不願被人定型，《殺戮名單》、《觀光客》、《摩天大樓》、《走火交易》為他帶來一批死忠粉。近日在接受外媒採訪時，本·維特利表示有意打造一部殭屍版漫威電影，他承認自己被漫威系列電影吸引了。
他不確定這樣的作品會不會拍出來，《喪屍英雄》現在還沒有讓他感興趣的東西。在他眼中，漫威就是喜歡把電影與電視串聯起來，無非是一個每三月都要看的昂貴電視節目。所以請他的迷弟迷妹們先不要期待他在近期會執導一部漫威電影。
漫威殭屍系列《喪屍英雄》，故事處於官方主線劇情之外，為完全原創的劇情。主角包含了大部分Marvel 旗下英雄，包括大名鼎鼎的蜘蛛俠，美國上校（相當於正統世界中的美國隊長），鋼鐵俠等等。提到漫威殭屍系列，就不得不提到馬克.米勒，他對於漫威的影響極為深遠，他早在2005年，就打開腦洞推出了第一套漫威殭屍系列終極神奇四俠。至今已經推出了13個《漫威殭屍》相關係列，最新一部是《漫威殭屍版秘密戰爭》。
飯制《喪屍英雄》短片截圖
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