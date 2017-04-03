致敬《地球冒險》！《面門一拳》打造奇葩漫畫風作品北京新浪網 (2017-04-03 16:35)
《地球冒險》系列對當代獨立遊戲產生了不可磨滅的影響，無論是《傳說之下》還是《地球公民》，都能看到糸井重里的風格。
【遊俠網】《迎面一拳》預告片
現在，Andrew Brophy的《面門一拳》（Knuckle Sandwich）將再次致敬《地球冒險》，打造奇葩的漫畫風格作品。上面的視頻就演示了遊戲中的一些尋常互動要素。
《面門一拳》講述的是一個剛剛成年離開家的青年，突然發現自己所在的小鎮發生了怪事。周圍的居民開始慢慢消失。
根據遊戲官方網站介紹，《面門一拳》借鑒了許多《地球冒險》的成功要素，例如深厚的背景故事，多彩的會和戰鬥，大量分支路線和多重結局。
《面門一拳》目前正在面向PC和Mac開發，並沒有透露預計發售日期。
視頻截圖：
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