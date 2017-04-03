光榮tecmo已於2017年3月30日發售了旗下最新無雙系列新作《無雙全明星（無雙☆スターズ）》（PS4/PSV），該遊戲是集結了光榮tecmo出品的遊戲中的各種人氣角色，以無雙系列的系統為基礎進行戰鬥的遊戲。

如何實現與「シブサワ?コウ」「ω-Force」「Team NINJA」「ガスト」「ルビーパーティ」這些充滿個性的商標品牌進行聯動。日本著名遊戲諮詢網站4gamer對製作人古澤正紀進行了採訪。

計劃在商標制導入前就開始了

4Gamer：今天請多指教。《無雙全明星》贏來了正式發售，現在心情如何。

古澤正紀：雖然比預定的發售時間晚了約4周，但是在這4周時間里我們追加了新的要素，把遊戲的整體進行了刷新。我對我的作品非常有自信。

4Gamer：作為光榮tecmo的首次全明星主題遊戲，開發的契機是什麼？我個人覺得是不是2016年4月貴公司導入了商標制的原因？

古澤正紀：不是的，契機是在商標制之前，【製作ω-Force的全新支柱】【製作全新的無雙系列】。

這數年裡，無雙系列進行了很多與公司外內容的聯動，但是我們自己公司商標里也有很多具有魅力的角色登場的作品，也各自有很多粉絲。為了滿足他們的期望，我們就把原作里沒有的表現和要素進行追加重組，製作了一個類似祭典式的遊戲。

4Gamer：我以為是商標制以後，比較容易合作才開始開發的，這讓我有點意外。

古澤正紀：假設沒有商標制，因為不是單靠ω-Force就能完結的計劃，所以還是需要公司全體著手進行製作。儘管如此，目前的體制可以很清楚的看到每個商標的職務，對計劃的進行更加有利。

4Gamer：剛才有說到【新的支柱】，這意思是不單隻是一作，還預定有續作的意思嗎？

古澤正紀：是的。當然不是把內容一點點拿來出的意思，我們會將自由劇本和多結局等系統作為系列化的根基。

4Gamer：原來如此。那麼作為首次製作的本作里的參戰角色是如何被選出來的？是不是以人氣來決定的。

古澤正紀：首先是以人氣和知名度的高低為基準。主要是一些本社主要作品的主人公角色，這些角色背負著作品的招牌。只是，因為是全明星，所以還選擇了一些以往沒有怎麼出現但是極具角色性的角色以及一些雖然有點人氣但是想要讓更多的人知道的角色。比如說織田信喵、rio等，光榮tecmo里有這些作品，還有這樣的角色，希望大家能知道這些角色，所以選擇了他們。

4Gamer：為什麼沒有加入貴社旗下的人氣作品《信長之野望》《三國志》中的角色？

古澤正紀：這點經常被追問（笑）。當然我們也討論過加入歷史戰略遊戲裡的武將。只是那些系列，武將沒有被賦予什麼個性，即使出了也只是所謂的「歷史上的人物」。並不是光榮tecmo的角色。

4Gamer：確實。。。。雖然有參數的差別，但是通過會話的鏡頭等感覺到角色性這種事應該不太會有。

古澤正紀：關於這點，即使是實際存在的武將也好，《真三國無雙》和《戰國無雙》系列里，也是很切實的加入了角色的個性。

另外，織田信喵這個角色拋開了以往在作品中出現的織田信長的造型，是一個讓人覺得風格特異的角色。我們覺得如果要派出信長的話，織田信喵當屬代表。

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和《真三國無雙8》的工作人員一起製作了周倉

4Gamer：話說回來，作為可玩角色之一的周倉，將會在目前開發中的《真三國無雙8》里登場以及在本作里初次登台。感覺好像這個角色很難定位，這部分你是怎麼考慮的。

古澤正紀：周倉這個角色在《無雙全明星》的企劃階段還是一個沒有成型的角色。首先去了鈴木亮浩這裏了解了《真三國無雙8》的新角色，其中作為後補的角色是周倉。最後我們和《真三國無雙8》團隊合作製作了周倉。

4Gamer：基本是共同製作的吧。

古澤正紀：是的。比如說周倉的模型設計等，是通過2個團隊的設計師的要求進行傳達的形式製作的。

4Gamer：這麼說，《真三國無雙8》也是相同的樣子？

古澤正紀：《真三國無雙8》的發售還早，有改變細節和表現等的可能性。但是整體的氛圍以及外表應該不會有很大變化。

4Gamer：關於遊玩的感覺這部分如何。如果玩了本作是不是有種預習《真三國無雙8》的感覺。

古澤正紀：鈴木介紹說《真三國無雙8》將會從□和△按鍵的基本攻擊樣式里進行改變，應該會出現不同，但是他的武器、力量以及速度感十足的動作這些根本的部分應該不會改變。關於動作的魅力等，即使是本作也可以充分的體驗到。

保留原創的氛圍的同時，結合無雙的系統

4Gamer：關於《無雙》和《討鬼傳》系列的角色，可以在ω-Force內部進行互換，相對來說比較容易，和另外商標的團隊是如何進行工作的呢?

古澤正紀：本次是首次共同進行工作，大家會有所疑惑。根據團隊，作品的需要重視的部分會有所不同。

比如說Team NINJA的《死或生》最重視的是它的角色，給他們看在我們這裏完成的東西后，會出現很多有關以建模為中心的反響。

經過多次的交涉，最終的完成品我覺得不遜色於Team NINJA製作的效果。

4Gamer：說起來，好像本作的綾音不是從《死或生》系列而是從《忍龍》系列過來的。

古澤正紀：從《忍龍》過來的角色如果只有龍隼的話會略顯寂寞，為了增加使用武器的角色，所以決定從《忍龍》中選擇。《死或生》里的綾音沒有持有武器。

4Gamer：想讓它登場，最終卻沒有登場的角色有嗎？

古澤正紀：我是處於向別的團隊借角色的立場，按照我們最初方案的後補來說，沒能出現的角色有很多很多。

特別是無雙系列的角色，最初決定是「1個作品里最多參戰3人」，我們很嚴格的遵守這個約定，但是最後還是變成了4人。

4Gamer：是為了防止偏重吧

古澤正紀：是的。如果從特定的作品里選出10人~20人參加，就會變成角色較少的作品以嘉賓的形式參加，本作的「全作品參加祭典」理念將會崩壞。

4Gamer：角色的選擇確實看來相當的辛苦。比如說《戰國無雙》里的真田幸村，石田三成來的話，第3人應該選直江兼續顯得比較自然，最終選擇了井伊直虎也算是「沒有偏離今年發表的作品」。

古澤正紀：確實是這樣的。井伊直虎是即考慮了時期又考慮了男女比率的結果。從那麼多的《戰國無雙》武將里只選擇男性武將，平衡不是很好，作為女性武將後補列舉了加拉夏和直虎。直虎已經在《死或生》里登場，知名度和方向性與本作相符合，所以最後決定讓直虎登場。

4Gamer：無雙系列的角色相對與本作的系統應該會顯得比較合適，《忍龍》的角色等也應該相性不錯。但是比如說，類似織田信喵和opoona，和別的角色相比身體形狀大有不同，這不會影響實際遊玩嗎？

古澤正紀：老實說，身體比較小的角色，作為敵人出現等時候，混戰時會看不太清楚。

當然，為了解決這個問題，我們稍微做過將這些角色稍微變大一點的測試，但是這樣的話，就不能表現出他們可愛的一面了。最後和各種開發團隊討論，選擇保持原樣。

在本作里，如果不能傳達這個角色魅力，也就意味著這個角色失去了登場的意義。

4Gamer：我試著玩了一下織田信喵，明明很小但是確很有存在感。

古澤正紀：謝謝。讓角色的設定發揮作用的同時，構建一騎當千的動作是ω-Force很擅長的。

4Gamer：有沒有在構建中感覺比較困難的角色。

古澤正紀：應該是rio吧。在初期階段她的攻擊顯得很單調，如果那樣的話和本作的所謂「祭典的感覺」不太相稱，最終拋開一切重新製作的結果就是現在的她。

4Gamer：會出現巨大的投幣機和輪盤，感覺非常氣派。

古澤正紀：根據地形這些東西有時會陷入地面，但是本作最主要的是表現出rio是一名莊家的設定，我們覺得體驗以往沒有的演出是比較重要的。

《討鬼傳》角色的調整也比較辛苦。雖然同是動作遊戲，但是節奏完全不同，不能直接使用原創的動作。

4Gamer：過於接近無雙系列的話，《討鬼傳》的氛圍會隨之消失。

古澤正紀：是的。感覺明明找到了保留《討鬼傳》的感覺加上一騎當千的快感，但是實際玩起來確滿是錯誤。慶幸的是都是ω-Force的作品，和開發團隊共同調整，最終製作了雙方都比較認同的角色。

不顯目不乏味的原創角色

4Gamer：本作里有環、剎那、志貴這些原創角色登場，他們的獸人設計我覺得是真實系和動畫系的混搭。

環

剎那

志貴

古澤正紀：參戰角色的挑選是在確認模子位置的同時進行的，作為追蹤「遺漏」的東西，製作了原創角色。本作的主要角色是別的27人，所以我們不想加入很強烈的個性，但是另一方面他們又是作為劇情的中心，很困擾。

4Gamer：真是個難題

古澤正紀：最初的設定是人類，但是「不顯目不乏味」這個情況很難，最後決定將外表差別化。

4Gamer：故事是如何決定的？

古澤正紀：為了玩家能夠分別盡情體驗30個角色，1個劇情是不夠的，所以我們導入了自由劇本和多結局。以原創角色為中心的3個主要劇情為軸心的同時，穿插參戰角色為主角的分支。

來回進行遊戲的話，可以體驗各個角色和骨幹。

4Gamer：實際進行遊玩后，感覺分支好像挺多的。

古澤正紀：我們準備了很多圍繞角色的戰鬥。結局也是，包含主要的3個共15個，其中還有壞結局。

4Gamer：有和最初選擇的角色完全沒有關係的結局出現，那是一種怎麼樣的樣式。

古澤正紀：最初選擇的角色也不是擺在非常重要的位置，途中和別的角色成為夥伴，會各自展開劇情。

4Gamer：想要看全部的劇情看來很費時。

古澤正紀：戰鬥中、會話以及情報畫面里的【戰鬥的傳說】都準備了提示，按照這些提示進行遊玩的話，應該會出現沒有看到過戰鬥。請多次進行遊玩尋找線索。

4Gamer：話說回來，作為本作的初回特典，好像是可以從開始直接使用opoona的特典碼，opoona這個角色可以不用特典碼進行解鎖嗎。

古澤正紀：可以的。只是解鎖需要特定的條件，想一開始就使用opoona的玩家可以使用特典碼。

4Gamer：opoona的知名度算是很高，但是這數年相關作品一直沒有發表，和其他的登場作品比起來的話感覺有點性質不同。

古澤正紀：確實是一個有點偏的選擇，但是可以讓玩家高興，所以選擇了他。老實說，這個角色在初期階段並不是可玩角色，我們考慮的是把他作為一個在事件鏡頭裡出現的吉祥物。但是在宣傳片里，他還是作為可玩角色登場，反響非常劇烈。

4Gamer：以《無雙全明星》為契機，可能會出現《opoona》的新作。。。。。

古澤正紀：這裏我不能說很多（笑），確實這可能會成為讓人們再次認識《opoona》的契機。這次有原作《opoona》製作人ARTE PIAZZA的協助，到底是如何和本作聯繫上的？算是一個玩本作的意義。

為了「共鬥感」，在開發的最後決定導入新要素

4Gamer：我想問一下關於遊戲系統層面的東西。【英雄技能】【英雄鏈】【無雙狂熱】，本作的新要素里以夥伴為特色的東西很多，這是因為要注重「全明星」和「祭典」嗎？

古澤正紀：是的，不管聚集多少角色，如果只是1個人進行戰鬥的話完全沒有衝擊力，為了加強共鬥感，就製作了1個可玩角色加上4個夥伴的以往無雙系列沒有的系統。

另外，夥伴只是在後面戰鬥會顯得很無聊，可以給他們各自分擔職責，讓他們可以突現重要性。

4Gamer：英雄鏈可以進行並排全員5人的操作，有種以往沒有的感覺。

古澤正紀：老實說，那個是發售延期后加入的系統。

4Gamer：在那個階段加入新的系統真的是很有想法。

古澤正紀：決定延期的時候，大家都感覺帶有剛才說到的「共鬥感」不足的危機，所以就加入了這個英雄鏈。加入英雄鏈后，最初選擇夥伴的意義就變的更強了。

4Gamer：無雙狂熱時的演出讓我印象很深刻。突然出現很多敵人，夥伴在畫面前面擺好架勢進行支援。

古澤正紀：無雙狂熱作為和以往的無雙系列不同的要素，我們花了很多心思進去。我們也考慮過類似英雄鏈的樣式進行交互戰鬥，但是衝擊力不足。所以我們考慮了類似LIVE會場樣式的演出。玩家被聚光燈照射，夥伴則負責加油，敵人手持的光劍看起來就像是熒光棒。

4Gamer：原來如此，這樣一說確實是像live會場。加油助威角色的動作因為作品的關係有很大區別，非常有趣。

古澤正紀：想想呂布和大家一起進行加油助威（笑），一定會感覺到以往沒有的那種祭典感。無雙狂熱的畫面演出，硬要說的話是一種概念藝術，在開發初期就已經決定好了。以一口氣打倒1000人2000人的那種「究極的爽快感」為目標，最後完成的。

4Gamer：直觀的衝擊力的話「澡堂」也是不可以錯過的。只是，即使進入澡堂泡澡，之後的遊玩也感覺不到有什麼變化。

古澤正紀：基本就是和好感度比較高的角色一起泡澡的話，會出現特別的鏡頭。

4Gamer：一起泡澡是不是不能增加友好度和其他什麼效果？

古澤正紀：是的。澡堂泡澡自身是沒有什麼效果的，終歸只能算是個福利。友好度可以靠一起戰鬥、接受夥伴的依賴進行提升，對於想看澡堂鏡頭的角色，主動接近是基本。

4Gamer：包括原創角色總共可以玩的角色有30人，以後有沒有更新或者DLC追加的預定？

古澤正紀：目前來說還沒有這種預定，這要看發售後的反映，調查大家需要什麼，再進行研究。單單隻是增加角色會讓人感覺有點不足，真的要做的話，就應該角色、故事、還有場景一起吧，既然要做的這麼細，追加什麼角色就顯得尤為重要。

4Gamer：好像有很多玩家希望能加入《勝利賽馬》中的馬（笑）。

古澤正紀：《無雙》系列的武將可以騎馬，但是在本作里有和角色設定不合的部分，其實在澡堂里有出現。這種小梗埋藏在很多地方，如果能讓人感到「光榮tecmo還有這種東西」，我會很高興的。

4Gamer：那麼最後，對本作期待已久的玩家們說點什麼吧。

古澤正紀：我們以製作讓粉絲高興的作品為目標，加入了各種要素。如果有一個作品是你知道的，就以那個為契機進行遊戲。我相信你一定會感受到更多的魅力。另外，遊戲是按照你進行遊戲就能充分知道使用角色的事情的方式製作的。請廣泛選人享受祭典樂趣。

4Gamer：非常感謝

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